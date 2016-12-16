İl Özel İdaresi 409 Köy Yolunu Ulaşıma Açtı

İl Özel İdaresi karla mücadele çalışmalarını büyük bir hızla sürdürüyor.

Son yılların en yoğun kar yağışının görüldüğü Ağrı’da kapanan köy yolları Özel İdare’nin büyük çalışmaları sonucu ulaşıma açıldı. 24 saat içerisinde 409 köy yolunu ulaşıma açan Özel İdare ekipleri 8 ekip şeklinde farklı noktalarda çalışmalarını sürdürüyor.

Kış mevsiminin uzun ve soğuk geçtiği Ağrı’da bir takım hazırlıklar yaparak, kırsaldaki vatandaşların sorunsuz bir mevsim geçirmesini amaç Özel İdare, bu kapsamda yoğun bir çalışma içerisine girdi.

İnşaat sezonunun sona erdiğini ve artık karla mücadele çalışmalarının başladığını dile getiren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, “Hazırladığımız karla mücadele eylem planı kapsamında çalışmalarımız sürüyor. Bu eylem planı bütün birimlerimize bildirildi. Gece gündüz gözetmeden çalışan ekiplerimiz 409 köy yolumuzu ulaşıma açtı” dedi.

Erhan Tenekeci: Asılsız ihbarlar yapılmazsa daha hızlı çalışırız

Kırsalda yürütülen karla mücadele çalışmalarının 7/24 hız kesmeden devam edeceğini dile getiren Genel Sekreter Tenekeci, önceliğin sağlık, diğer acil durumlar, grup köy yolları, büyük köyler ile taşımalı eğitimin yoğun olduğu köylere verileceğini söyledi. Diğer yandan asılsız ihbarların ekiplerin işini aksattığını belirten Erhan Tenekeci "Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da asılsız ihbarlar için yasal süreç işletilecektir. Yanlış ihbarlar gerçekten acil bir hastanın mağdur kalmasına neden olabilmektedir. Kapalı yolların açılması yönünde güçlü ve nitelikli ekiplerimiz mesai mefhumu gözetmeksizin fedakârca çalışmaktadır. Vatandaşlarımızın yanlış ihbarlar yaparak işlerimizi aksatmamalarını istiyor ve bu konuda kendilerinden duyarlılık bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Karla mücadele için gerekli ekipmanların hazır olduğunu söyleyen Tenekeci, 87 personelin devam eden karla mücadele çalışmalarına katıldığını söyledi. 3275 km yol ağı bulunan Ağrı İl Özel İdaresi'nin çok kısa sürede hızlı ve aktif kadrosu ile yolları açacağını ifade eden Tenekeci, "Kar bizim için bir nimet ve berekettir. Karla mücadele edebilecek gücümüz ve kapasitemiz var. Mesai mefhumu gözetmeksizin 7/24 çalışmaktayız ve kışa hazırız" diye konuştu.

16 Aralık 2016 , Cuma

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