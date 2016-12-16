Ağrı’dan Halep'e Yol Açın Konvoyu Dualarla Yola Çıktı

Ağrı'da bir araya gelen grup, Halep'teki ablukayı yıkmak için Türkiye'nin 81 ilinde İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde, birçok sivil toplum kuruluşunun desteğiyle oluşturulacak konvoya katılmak amacıyla Hatay'a hareket etti.

Halep'te saldırı altındaki sivillere destek vermek amacıyla İHH tarafından yürütülen "Halep'e Yol Açın" kampanyası kapsamında, gönüllü ve hayırsever vatandaşların bulunduğu minibüs ve otomobil gibi çeşitli araçlardan oluşturulacak konvoya Ağrı'dan katılacak olan grup, Kazım Karabekir Caddesi'nde toplandı.

İHH Ağrı Temsilcisi Kerem Engin, burada yaptığı açıklamada, Halep'teki ablukayı yıkmak için Türkiye'nin 81 ilinde İHH öncülüğünde birçok sivil toplum kuruluşunun desteği ile yola çıktıklarını söyledi.

Türkiye'deki bir çok sivil toplum kuruluşunun kervana dahil olduğunu anlatan Engin, "İHH ve diğer sivil toplum kuruluşları, insanlığın son zamanlarda yaşadığı, şahit olduğu bu yüz karası soykırıma dur demek için ayağa kalkmış bulunmaktadır." dedi.

Halep'teki katliama dikkati çeken Engin, şöyle konuştu:

"Ümmetin yetimleri Halep'te enkaz altında kalıyor. Bugün onurlu Türkiye halkı, doğusu ve batısı ile ayağa kalkarak Halepli kardeşlerine kucak açıyor. Bizler de inşallah buradan yola çıkarak, hem Ağrılı yiğit hayırsever insanlarının selamını oraya götüreceğiz hem de bir hafta sonra yardım tırlarımızı çıkaracağız. Bugünden sonra Halep'e dair duyarlılığımızı arttırmamız gerekiyor. Hepinizi bu kampanyaya destek vermeye bekliyorum."

Konvoya katılacak olan Ağrılılar, yapılan duaların ardından araçlarıyla Hatay'a doğru yola çıktı.

Ülkenin 81 ilindeki katılımcılardan oluşturulacak konvoyun Halep'te saldırıya uğrayan sivillere yardım etmek ve mağduriyetlerini dünyaya duyurmak için yola çıktıkları belirtildi.

Ağrı'da toplanan yardımların ise daha sonra Haleplilere ulaştırılacağı öğrenildi.

16 Aralık 2016 , Cuma

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