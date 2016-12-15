Halep tahliyelerinde sevindirici haber

Başbakan Yardımcısı Kaynak, Halep'ten İdlib'e doğru açılan koridordan tahliye edilen ilk 20 otobüsün Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolündeki güvenli bölgeye ulaştığını söyledi.

Kınak'tan bilgiler aldıklarını aktaran Kaynak, "Halep'ten İdlib'e doğru açılan tahliye koridorundan ilk 20 otobüs tahliye edilmiş vaziyette. Hemen Halep'in dışında Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolündeki bir güvenli bölgeye ulaşmış vaziyette. Bunların içinde 30-35 civarında yaralı var. Bir kısmı ileri derecede yanık maalesef, bir kısmı ağır yaralı. Bunların yanında aileleri, refaketçileri de var. Bunlar şu anda güvenli bir bölgede, önce aileler yerleştirilecek." diye konuştu.

Kaynak, hasta ve yaralıların yine o bölgede bir hastaneye yerleştirileceğini bildirerek, "Ancak daha ileri düzeyde tedavi ihtiyacı olanlar o bölgedeki hastanelerde tedavi imkanı varsa orada tedavi ettirilecek, yoksa sınırın hemen bitişiğindeki Babel Hava Hastanesinde, bildiğiniz gibi sivil insiyatif ve sivil toplum kuruluşlarımız orada sağlık hizmeti veriyorlar." ifadesini kullandı.

"Biz hazır vaziyetteyiz"

Hükümetin durumu yakından takip ettiğini vurgulayan Kaynak, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak biz de hastalar için, yaralılar için, özel bakım ihtiyacı altında olan çocuklar ve yaşlılar için bir çalışma yapıyoruz. Karşı tarafta yani dünyanın meşru saydığı Özgür Suriye Ordusu tarafından ve Suriye rejimine muhalifler tarafından bizden bir talep olduğunda, yine Suriye içerisinde güvenli bir bölgede bir kamp merkezi kurmayı değerlendiriyoruz. Bunun için alt yapı hazırlayacak, üstüne çadırları, sahra hastanesini, eğitimini, içme suyunu, her şeyini konuştuk. Bunlarla ilgili oluşacak talebe göre biz hazır vaziyetteyiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak."

Kaynak, bugün 20 otobüsle tahliyenin yapıldığını yineleyerek şunları kaydetti:

"Belki birazdan ikinci 20 otobüsün çıkmasına müsaade ederlerse onlar da devam edecek. Bizim bilgilerimiz, bize iletilen bilgiler, Halep'te 80-100 bin civarında insan olduğu. Tabi İdlib'de bu kadar insanı barındıracak fiziki şartlar yok. İdlib'de belki 1,5 milyona varmış olan bir nüfus var. İdlib'de bu insanların barınacağı yerler yok. Karşı taraftan Özgür Suriye Ordusu tarafından, meşru muhalif gruplar tarafından bize bir talep geldiğinde hemen sınırımızın diğer tarafında oluşturacağımız bir kampta da insanların barınma ihtiyaçlarını, gıda, sağlık, diğer insani ihtiyaçlarını karşılayacağız."

15 Aralık 2016 , Perşembe

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