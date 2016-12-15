Doğu'da 2 Bin 627 Yerleşim Biriminin Merkezle Bağlantısı Kesildi

Yoğun kar yağışı altında kalan Doğu Anadolu Bölgesi'nde 2 bin 627 yerleşim biriminin merkezlerle bağlantısı kesildi.

Yoğun kar yağışı altında kalan Doğu Anadolu Bölgesi'nde 2 bin 627 yerleşim biriminin merkezlerle bağlantısı kesildi. Bölgede hava sıcaklıklarında 3-5 derecelik düşüş bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'ni önceki gün esir alan kar yağışı etkisini azalttı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Muş kent merkezinde kar kalınlığı 90, Ağrı'da 75, Erzurum'da 47, Iğdır' 23, Kars'ta 19, Ardahan'da 17 ve Erzincan'da 5 santimetre ölçüldü. Kayak merkezlerinde ise kar kalınlıkları Palandöken'de 77, Konaklı'da 75, Sarıkamış'ta 60 ve Ergan'da 37 santimi buldu. Erzurum'da kırsal kesimdeki 1060 mahallede kar yolları kapattı. Yine yağış nedeniyle Ağrı'da 529, Muş'ta 360, Erzincan'da 315, Kars'ta 158, Ardahan'da 133, Iğdır'da 72 köy yolu olmak üzere toplam 2 bin 618 yerleşim biriminin bağlantısı kesildi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve diğer illerde özel idare ekipleri aralıksız kar temizleme çalışmaları yapıyor.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kar yağışının kesilmesi ardından bölgedeki hava sıcaklıklarında 3-5 derecelik düşüş beklendiğini bildirdi. Yetkililer, sabah ve gece saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden, başta sürücüler olmak üzere halkın ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini duyurdu.

15 Aralık 2016 , Perşembe

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