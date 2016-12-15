Ağrı'da 2017 Yılı Yatırım Değerlendirme Toplantısı

Ağrı Valisi Musa Işın başkanlığında Aras Elektrik davetiyle il ve ilçe belediye başkanlarının katılımıyla 2017 Yılı Yatırım Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Ağrı Valisi Musa Işın, Aras Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Kiler, Aras Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Erdoğan, Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Fikret Akbaş, Aras Elektrik Perakende Satış A. Ş. Genel Müdürü İbrahim Yıldırım, il ve ilçe belediye başkanları katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Aras Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Kiler, çözüm ortağı olma hususunda yerel yönetimlerin önemine değinerek, "2016 yılında Ağrı iline 60 milyon liralık yatırım yaptık ve 2020'ye kadar 180 milyon lira daha yapacağız. Amacımız kesintisiz hizmet. Bizim bu yolculuğumuzda Sayın Valimiz başta olmak üzere belediye başkanlarımız ve mülki idare amirlerimiz en büyük çalışma arkadaşlarımızdır. İdarecilerin isteklerini yerine getirmek için elimizden gelen her şey yapılacaktır" dedi.

"Hedefimiz kesintisiz enerji"

Aras Elektrik Genel Müdürü Fikret Akbaş ise, asli görevlerinin elektrik dağıtım hizmetlerini uluslararası standartlarda sunmak olduğunu vurguladı. Yapılan ve yapılacak yatırımlarla Ağrı ilinin elektrik altyapısını güçlendirmeyi ve kesintisiz enerji vermeyi hedeflediklerini söyleyen Akbaş, "Yapacağımız yatırımlar için sizlerin görüşleri ve önerileri bize yol gösteren önemli etmenler olacaktır. Hedefimiz kesintisiz enerji ve bu hedeflere ulaşabilmemiz için sizden gelecek talepler bizim için önemlidir" şeklinde konuştu.

"Kaçak elektrik kullanmak her şeyden önce haramdır"

Ağrı Valisi Musa Işın da, toplantı talebinin Aras Elektrikten geldiğini ve bunun da Aras Elektriğin yatırım konusuna verdiği önemin göstergesi olduğuna vurgu yaptı. Vali Işın, "Aras Elektriğin vatandaşı mağdur etmemek adına gayret ettiğini ve Ağrı iline daha fazla yatırım yapacağını ifade etmesi bizi memnun etmiştir. Bütün ekonomik dinamiklerin bir döngüsü olduğu gibi elektrik hizmetlerinin de döngüsü olduğunu unutmamalıyız. Bu nedenle kullandığımız elektrik bedelini ödeme sorumluluğunu yerine getirerek kaçak elektrik kullanmamalı, kullananları uyarmalıyız. Çünkü kaçak elektrik kullanmak her şeyden önce haramdır" diye konuştu.

Toplantı yatırım değerlendirmelerinin ardından sona erdi.

15 Aralık 2016 , Perşembe

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