Hamur'da Devrilen Ambulanstaki 4 Kişiye 6 Saat Sonra Ulaşldı

Ağrı'nın Hamur ilçesinde, yolu kardan kapanan köyde doğum sancıları başlayan hamile kadını taşıyan ambulansın devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişi, 6 saatlik çalışmanın ardından hastaneye ulaştırıldı.

İl merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Hamur'un Seyithanbey köyünde yaşayan 18 yaşındaki Feyza Çelik'in doğum sancılarının başlaması üzerine yakınları, 112 Acil Servis Komuta Kontrol Merkezinden yardım istedi.

Köyün yolunun Kar yağışından dolayı kapalı olması nedeniyle Sağlık ekipleri, İl Özel İdaresi görevlileriyle yola çıktı.

Kepçenin kapalı yolu açmasının ardından köye ulaşan ekipler, hamile kadını alarak dönüşe geçti.

Bir süre ilerledikten sonra kayganlaşan yolda Ambulans şarampole devrildi.

Kazada, ambulanstaki hamile Çelik ve sağlık çalışanları Murat Sarı, Gamze Demirtaş ve Ceyhun Akdemir, çevredekilerin yardımıyla ambulanstan çıkartıldı.

Hafif yaralanan Çelik ile 3 sağlık çalışanının hastaneye götürülmesi için yeniden yardım istendi.UMKE ekibi, tedbir amaçlı yola çıktı

Yaralıları kurtarmak için yola çıkan sağlık ekiplerine, 7 kişilik Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) paletli ambulansla eşlik etti.

Aşırı tipi nedeniyle görüş mesafesinin 3 metreye düştüğü yolda yaklaşık bir kilometre ilerleyebilen UMKE aracı da kayganlaşan yolda yan yattı. Araç, paletli ambulans ve halat yardımıyla kurtarıldı.

Tipi nedeniyle güçlükle ilerleyen ekipler, bir süre sonra ulaştıkları yaralılara ilk müdahaleyi yaparak, Adımova köyüne getirdi.

Burada yeniden ambulansa alınan yaralılar, yaklaşık 6 saatlik mücadelenin ardından Ağrı kent merkezindeki hastanelere ulaştırıldı.

İlk kez bebek sahibi olacak olan Çelik, Ağrı Kadın ve Doğum Hastalıkları Hastanesine, sağlık personeli ise Ağrı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

- "Yardımlarından dolayı sağlık ekiplerine teşekkür ederim"

Hamile kadının yakını Sinan Çelik, yaptığı açıklamada, kar yağışının ardından oluşan tipi nedeniyle oturdukları Seyithanbey köyünün yolunun kapandığını belirtti.

Doğum sancıları başlayınca yardım istediklerini aktaran Çelik, "Sağlık ekipleri hastayı aldıktan sonra dönüş yolunda yol kaygandı ambulans devrildi. Yardımlarından dolayı sağlık ekiplerine teşekkür ederim." dedi.

Ağrı 112 Servis Komuta Kontrol Merkezi Sorumlusu Tolga Altuncu ise hasta yakınlarının 112 Acil Servis Komuta Kontrol Merkezinden yardım istediklerini söyledi.

Hamile kadını almaya giden ambulansın dönüş yolunda kaza yaptığını anlatan Altuncu, "Kazada 3 sağlık personelimiz hafif yaralandı. Ardından giden 112, UMKE ve paletli ambulans ile kaza yapan ambulanstaki sağlık personeli ve hamile kadın hasta kurtarıldı. Hastamızın ve sağlık personellerimizin durumu iyi." ifadelerini kullandı.

14 Aralık 2016 , Çarşamba

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