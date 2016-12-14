AİÇÜ Kar Ve Tipi Yüzünden Tatil Edildi

Doğu Anadolu'daki Kar yağışı sebebiyle Ağrı İbrahim Çeçen Ünivesitesinde (AİÇÜ) öğretime bir Gün süreyle ara verildi.

Doğu Anadolu'daki Kar yağışı sebebiyle Ağrı İbrahim Çeçen Ünivesitesinde (AİÇÜ) öğretime bir Gün süreyle ara verildi.

AİÇÜ'den yapılan yazılı açıklamada, bölgede dün öğle saatlerinde başlayıp halen etkisini sürdüren kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği anımsatıldı.

Açıklamada, yoğun kar yağışının etkisini sürdürmesi dolayısıyla AİÇÜ'de öğretime yarın Saat 13.00'e kadar ara verildiği kaydedildi.

14 Aralık 2016 , Çarşamba

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