16 Aralık Cuma günü Ağrı İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde “Halep’e Yol Açın” konvoyu hareket edecektir.

İHH öncülüğünde 14 Aralık Çarşamba günü Türkiye’nin dört bir yanından Cilvegözü sınır kapısına “Halep'e Yol Açın” sloganıyla bir kara konvoyu yola çıkacak.

Suriye’de dünyanın gözü önünde sistematik bir katliam gerçekleştiriliyor.

Özellikle de son dönemde Halep, Esed rejimi ve Rus güçlerince havadan ve karadan gece gündüz bombalanıyor. Şehirde gıda malzemeleri tükenmiş, sağlık sistemi çökmüş durumda. Tüm bunlar yaşanırken uluslararası toplum üç maymunu oynuyor.

Saldırıların başladığı günden bu yana Suriye’ye yönelik yardımlarını aralıksız sürdüren İHH İnsani Yardım Vakfı ise dünyanın sessiz kaldığı Halep’teki duruma dikkat çekmek amacıyla bir kara konvoyu hazırlıyor. Ağrı'da 16 Aralık Cuma günü kağızman caddesi dolunay market karşısı açık otopark Saat 08:00'de yapılacak basın açıklaması ve dua'nın ardından yola çıkması planlanan konvoya Türkiye’nin 81 ili ve yurt dışından da katılımlar olacak. Konvoy güzergahı üzerindeki illerde Halep'teki saldırıları protesto için eylemler yapılacak. Konvoyda, içerisinde temel gıda malzemelerinin yer alacağı yardım TIR’ları olacağı gibi katılımcılar da yanlarında insani yardım malzemeleri getirebilecek. Konvoyun son durağı olan Cilvegözü sınır kapısında da bir basın açıklaması yapılacak. Açıklamada katliamların durdurulması ve insani yardım koridoru açılarak bu yardımların ulaştırılması çağrısı yapılacak.

KATILMAK İSTEYENLER İÇİN

Ağrı'da başlayacak ve herkesin kendi özel araçlarıyla katılacağı yolculuğa dahil olmak isteyenler için güzergah ve katılım koşulları:

Konvoya Türkiye'nin farklı illerinden katılacaklar için Sakarya, Ankara, Konya, Kayseri ve Kahramanmaraş illeri buluşma noktaları olarak belirlenmiştir. Buluşma noktaları, buluşma zamanları ve detaylı bilgiler başvuru için irtibat kurulan yetkililerden alınabilir.

Ağrı'dan konvoya katılacaklar Ağrı İHH’dan katılım yapa bilirler. İletişim: Nevzat Güngör Cad. Kemanlar İş Merkezi. Kat:3 No:18

Merkez AĞRI.

0553 283 4511 temsilciliklerine bizzat müracaat edip form doldurarak başvuruda bulunabilecekler.

Temsilciliklere ulaşmak için

Türkiye’nin diğer illerinden konvoya katılmak isteyenler ise şehirlerinde insani yardım dernekleriyle irtibata geçerek başvuru yapabilecekler.

14 Aralık 2016 , Çarşamba

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