Ağrı ve Erzincan'da Eğitime Kar Engeli

Doğu Anadolu Bölgesi'nde dün başlayan kar yağışının gece saatlerinde etkisini arttırması nedeniyle Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi hariç il merkezi ve diğer tüm ilçelerinde, Erzincan'ın da Otlukbeli, Kemah, Çayırlı, Tercan ve Üzümlü ilçelerinde eğitime bugün

Doğu Anadolu Bölgesi'nde dün başlayan kar yağışının gece saatlerinde etkisini arttırması nedeniyle Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi hariç il merkezi ve diğer tüm ilçelerinde, Erzincan'ın da Otlukbeli, Kemah, Çayırlı, Tercan ve Üzümlü ilçelerinde eğitime bugün ara verildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bugün Doğubayazıt ilçesi hariç il merkezi ve diğer tüm ilçelerde anaokulları, ilkokullar, ortaokullar ve liselerde eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

Devam eden kar yağışı nedeniyle Erzincan'ın Otlukbeli, Kemah, Çayırlı, Tercan ve Üzümlü ilçelerinde eğitim-öğretim yapılmayacak.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de bugün idari izinli sayılacağı duyuruldu.

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14 Aralık 2016 , Çarşamba

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