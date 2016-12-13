Ağrı Vefa Spor'dan Büyük Başarı

Ağrı Amatör Liginde Doğu Grubunda mücadele eden Ağrı Vefa Spor ilk yılı olmasına rağmen büyük bir başarı elde ederek play-off yükselmeyi başardı.

Ağrı Amatör Liginde Doğu Grubunda mücadele eden Ağrı Vefa Spor ilk yılı olmasına rağmen büyük bir başarı elde ederek play-off yükselmeyi başardı.

Kulüp Başkanı Yusuf Kalkan yaptığı açıklamada genç arkadaşlarla oluşturduğumuz AĞRI VEFA SPOR ’un daha iyi yerlere gelmesi için Play-off’larda yapacağımız transferlerle Ağrıya yakışan bir takım olmayı hedefliyoruz. En Büyük amaçlarının Ağrılı Gençlere sahip çıkmak olduğu ifade eden kulüp başkanı Yusuf Kalkan, Yönetici arkadaşlarla başlattığımız VEFALI OL AĞRI sloganıyla Ağrılı olan bütün hemşerilerimize VEFALI olmayı, sahiplenmeyi, birlikte olursak yapamayacağımız hiçbir işin olmayacağı hedefliyoruz.

13 Aralık 2016 , Salı

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