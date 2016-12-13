AĞRI EĞİTİM BİR SEN ''KARDEŞLİĞİMİZ KAZANACAK, HAİNLER KAYBEDECEK ''

Eğitim Bir Sen Ağrı Şubesi tarafından İstanbul'da yaşanan saldırıyı kınayıcı basın açıklaması yapıldı:

Eğitim Bir Sen Ağrı Şubesi tarafından İstanbul'da yaşanan saldırıyı kınayıcı basın açıklaması yapıldı.Açıklamada şu ifadelere yer verildi :''

İstanbul Beşiktaş'ta maç çıkışı saatinde çevik kuvvet otobüsüne yönelik bombalı araçla düzenlenen saldırılarda 30 ‘u polis 44 kişinin şehit olduğu 3'ü ağır 166 kişinin yaralandığı,155 kişinin de tedavisine devam edildiği hain bombalı saldırıyı lanetliyor şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, milletimize başsağlığı ve metanet diliyoruz.

Türkiye’nin yeni yönelişlerinin önü alınmak, yönetilebilir, öngörülebilir bir ülke olmaktan çıkarılmak istenmektedir. Kan ve kaostan beslenen terör örgütlerinin ve onları kullanan güç odaklarının bu saldırısı, umutsuz, sonuçsuz bir sıkışma içinde olduklarını açık bir şekilde göstermektedir. Yaratılmak istenen güvensizlik ve umutsuzluk ortamıyla huzur ve istikrar bozulmak istenmekte sosyal ve ekonomik iyileşmeler sabote edilmeye çalışılmaktadır.

Ülkemizde barışı ve kardeşliği esas alan temel anlayışımız sayesinde hiç bir hainlik, birlik ve beraberliğimize zarar veremeyecek, millet olarak geleceğe yürüyüş kararlılığımızı engelleyemeyecektir. Hep birlikte güçlü Türkiye’yi tüm oyunlara rağmen kardeşlik harcımızla inşa edeceğiz. Her zaman olduğu gibi kararlılığımız ve ortaya koyduğumuz milli duruşumuz, teröre vereceğimiz en akıllı, en sağduyulu ve en etkili karşılık olacaktır. Teröristlerin ve sahiplerinin hain emellerine asla ulaşamayacağını biliyoruz. Bu ülkede kardeşliğin kazanacağını yineliyor bütün terör örgütlerini, onların kalleşçe saldırılarını tekrar kınıyoruz. Eğitim-Bir-Sen olarak, terör eylemlerinde hayatını kaybeden şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.''denildi.

13 Aralık 2016 , Salı

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