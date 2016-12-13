Doğuanadolu da Bazı Siyasi Partiler Ve STK'lar Istanbul'daki Terör Saldırısını Kınadı

Doğu Anadolu'da faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri, İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki terör saldırısını lanetledi.

Bu eylem aslında dünya mazlumlarının umuduna yapılmış bir eylemdir”



Ağrı İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Kerem Engin, küresel güçlerin, bu topraklarda insanların huzur ve barış içerisinde yaşamalarını istemediğini söyleyerek, "Gerçekten Türkiye ümmetin gözünü dikip umut beslediği tek ülke konumundadır." dedi.

Terör örgütlerinin küresel güçlerin birer paravanı olduklarını ifade eden Engin, "Bu kesin bir şeydir ki Türkiye güçlü iradesi ile Ortadoğu'da ve dünyadaki birçok ülkeye model olabilecek, mazlumların sığındığı bir ülke olduğu için bu rolü elinden alınmak isteniyor. Yani yapılan bu eylem aslında özelde ülkemize yapılmış olsa da genel anlamda bu terör eyleminin hedefi dünya mazlumlarının umudunu yıkmaya yöneliktir. Türkiye olarak büyük acılar yaşıyoruz ama her acıdan sonra biraz daha kenetleniyoruz, her acıdan sonra biraz daha birleştik. Bu büyük acıda inşallah Türkiye'deki birlikteliği, kardeşliği daha da güçlendirecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Millet artık bunlara prim vermiyor”



Memur Sen Ağrı Şube Başkanı Süleyman Gümüşer ise terör örgütünün ve onların üst akıllarının, ülkenin istikrarını huzurunu ve umutlarını yok etme adına top yekun seferberlik başlattıklarını söyledi. Amaçın ülkede kaos ve güvensizlik oluşturmak olduğunu vurgulayan Gümüşer, şunları kaydetti:

"Bu ülke 15 Temmuz'da artık bu üst akılların fikirleri ve oyunları ile oynatmış oldukları terör örgütlerinin pabuçlarını dama atmıştır. Bu ülke kendi ayakları üzerinde yürüme ve yol alma noktasındaki kervanı yola koymuştur ve millet artık bunlara prim vermiyor. Türkiye'nin kardeşlik iklimi ile kendisini inşa ettiği şu süreçte biz saflarımızı çok daha sıkı hale getirerek yolumuza devam edeceğiz. Evet canımız yanabilir, terör maddi anlamda zarar verebilir, ama kardeşliğimiz ilelebet kazanacaktır."

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Türkiye'nin milli birlik ve beraberliğine, istikrarlı büyümesine, ileri demokrasiye, huzur ve barışına gölge düşürmek isteyenlerin Beşiktaş'ta terör saldırısı yaptığını ifade ederek, saldırıya tepki gösterdi.

Tek vatan, tek millet, tek bayrak ve tek devlet şiarıyla iç ve dış güvenlik harekatında terörün kökünü kazımak için terörle mücadeleye büyük bir azim ve kararlılıkla devam edildiğini ifade eden Sekmen, şöyle konuştu:

"Terörün istediği şey milli birliğimizi bozmak, yeni Türkiye'nin yükselişini engellemek ve kaos çıkarmaktır. Şu çok iyi bilinmelidir ki milli birlik ve beraberliğimizi kimse bozamaz. Dosta güven ve düşmana kurşun olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz (TSK) ve emniyet teşkilatımız hainleri, vatansızları ve anne karnındaki bebeklere dahi kurşun sıkan canileri etkisiz hale getirerek, devletimizin çelikten örülü yumruğu ile hainlerin başını ezmektedir." dedi.

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Şengel de Mevlid Kandili arifesinde vahşice düzenlenen terör saldırısını lanetlediklerini söyledi.

İnsanların böyle bir günde karıncayı bile incitmekten çekinip, ibadete yöneldiğini anımsatan Şengel, şöyle devam etti:

"Böyle vahşilik, dünya üzerinde hiçbir dinde yoktur. Demektir ki bunlar hangi dine, hangi mezhebe taptıkları ne oldukları, neyin peşinden koştukları da belli değil. Bunların ipi 5-10 kişinin elinde olup kukla gibi oynatıldıkları için belirsiz insan olmuşlar. Bu saldırılar Türk milletini, bizleri yıldırmaz, daha daha güçlendirir. Bunun farkında değiller. Kenetlenerek ipleri kimlerin elinde olduğu belli vahşilere daha güçlü şekilde cevap vereceğimizden kimsenin endişesi olmasın. Cenabıallah, şehitlerimize rahmet eylesin, yaralılarımıza acil şifa versin. Zaten böyle bir günde ölmeyi İslam aleminde herkes canı gönülden ister. Şehitlerimizin ailelerine başsağlığı diliyorum."

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş da Türkiye'yi teslim alarak yıkmak, yok etmek isteyen katillerin ve destekçilerinin, hunhar ve hayasız eylemlerine bir yenisini daha eklediğini belirtti.

Bu korkunç ve kahredici terör saldırısına karşı milletin bir ve beraber olduğunu kaydeden Karataş, "Millet, sorumluların bulunup cezalandırılmasını, dökülen kanların yerde bırakılmamasını istemektedir. Unutulmamalıdır ki terörizm amacına asla ulaşamayacak, Türkiye'nin çözülmesini, bölünmesini, dağılmasını planlayan iç ve dış odaklar imha edileceklerdir. Bundan kaçış ve kurtuluş yoktur. Terör bir insanlık suçudur. Fail ve tarafları ise insan canına kast eden, huzur ve barışa karşı gelen zulmün ve zilletin alçak taşeronlarıdır." dedi.

Erzurum Sivil Toplum Platformu Başkanı Mustafa Güvenli, "Bu barbar ve alçak eylemlerle değil Türkiye'yi yolundan etmek yavaşlatamayacaksınız bile. Bu saldırılar her seferinde birliğimizi ve dirliğimizi güçlendirecektir. Türk milleti iradesi ve kararlılığı ile yoluna devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Erzurum Şube Başkanı Taner Bayır da şunları söyledi:

"Bu tür alçak saldırılar ülkemizin birlik ve beraberliğini bozamayacak. Ülkemizin istikrarını yok etmeye yönelik bu tür alçakça saldırılar asla başarılı olamayacaktır.

Hainlerin buna gücü yetemeyeceği gibi aksini bizi millet olarak birbirimize daha fazla kenetleyecektir. Ülkemizin huzuru ve istikrarını bozmaya yönelik bu alçak saldırılar milletimizce iyi okunup anlaşılarak sonuçsuz kalacaktır. Milli birlik ve beraberliğimiz her zaman devam edecektir. Alçakça yapılan bu hain terör saldırısını şiddetle kınıyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

"Hainler inlerinden çıkartılıp kanuna teslim edilecektir”

Memur-Sen Kars İl Temsilcisi Ebubekir Keleş, "Son zamanlarda içeride ve dışarıdaki hainler, alçaklar, satılmışlar ülkemize yapılabilecek her türlü çirkinliği, kötülüğü ortaya koymak için iş birliği halinde devam etmektedirler." dedi.

Teröristlerin destekçilerini de lanetlediklerini vurgulayan Keleş, "Terör ve terör yandaşları şunu çok iyi bilmelidirler ki güçlü bir Cumhurbaşkanı'na güçlü bir idareye sahip bir ülkeyiz. Cumhurbaşkanımız ve iş başında olan hükümet yetkililerimiz şu ana kadar bu işin üstesinden geldikleri gibi bundan sonra da geleceklerinden hiç kimsenin kaygısı olmasın. Bu hainlerin saklandıkları ne kadar in varsa hepsi o inlerinden çıkartıp kanuna teslim edilecek." ifadesini kullandı.

"Kanımızın son damlasına kadar vatanımız için ayakta kalacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın”

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sarak, teröristlerin, cehalet ile birleşen hainliklerinin gözlerini kör ettiğini vurgulayarak, "Zaman, mekan dinlemeden, İnsan Hakları Günü'nden, Mevlid Kandili'nden bihaber, hangi akılla hangi düşünceyle hangi gerekçesi olmayan nedenle, ailelerin evine ateşler düşürmüşlerdir. Kanımızın son damlasına kadar vatanımız için ayakta kalacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

AK Parti Erzincan İl Başkanı Orhan Bulut da saldırıya tepki gösterdi. Türkiye'nin yeni anayasanın Meclise sunulmasının heyecanını yaşarken, bu tür saldırıya maruz kaldığını dile getiren Bulut, "Çok kapsamlı bir saldırı ancak Türkiye bunun da üstesinden gelecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Terörle kimse bir yere varamayacak. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi bu saldırıların arkasında kimin olduğu önemli değil. Hedef Türkiye'dir, ülkemizin birlik ve beraberliğidir. Arkalarındaki güçler de aynıdır. Allah bu ihanetçileri 'kahhar' ismiyle kahretsin, birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Bu tür saldırılar, birlik ve beraberliğimizi bozamayacak, bizi daha da güçlendirecektir. Terör örgütleri ve ülkemiz üzerinde emelleri olanlar amaçlarına ulaşamayacaktır." dedi.

"Türkiye üzerinde oynanan oyunları millet bozacak”

Iğdır'da faaliyet yürüten Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey de İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin, "Türkiye artık dünya devleri diye kendini nitelendiren ama dünya devi olmak için mazlumların kanından beslenen ülkelere baş kaldırmıştır ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi 'Dünya 5'den büyüktür' sözünün doğruluğunu kabullenmeyen ülkeler Türkiye üzerindeki oyunlarından vazgeçmediler." dedi.

"Milletin Türkiye üzerinde oynanan oyunları bozacağını" dile getiren Gülbey, şu ifadeleri kullandı:

“Bunu FETÖ ile denediler milletimiz bozdu. Ekonomik terör uyguladılar olmadı. Milletimiz bu oyunu da bozdu. Şimdi ise yarattıkları ve 50 yıldır kullandıkları maşalarını kullanarak sivil, yaşlı, çocuk, genç demeden gelişi güzel canlı bombalarla katliam yaptırıyorlar, bu oyunu da milletimiz bozacaktır. ASİMDER olarak devletimizin ve Hükümetimizin yanındayız. Saldırının, Türkiye'nin başkanlık sistemini onayladığı dönem ve tasarının TBMM sunulduğu güne denk gelmesi de manalıdır."

13 Aralık 2016 , Salı

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