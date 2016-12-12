 

12 Aralık 2016

Ağri Beşir Derneği Mevlüt Kandili Dolayısıyla Hastaları Ziyaret Etti

Ağri Beşir Derneği Temsilciliği Oğur, Kandili dolasıyla Ağrı Devlet Hastanesindeki hastaları ziyaret ederek kandil simidi ikram etiler.

Ağri Beşir Derneği  Başkanı Umut Oğur, Mevlid Kandili dolayısıyla bazı acıklamalarda bulundu. Başkan Oğur, Hastalara moral vermek ve mubarek Mevlit Kandillerini kutlamak icin Ağrı Devlet Hastanesinde yatmakta olan Hastaları ve sağlık çalışanlarını ziyaret ettık. dedi. Oğur, Mevlüt Doğum zamanı demektir. Mevlid gecesi, Rebiul-evvel ayının 11. ve 12. günleri arasındaki gecedir. Peygamber efendimizin doğum günü, bütün Müslümanların bayramıdır.
Diyen Oğur , sözlerine şöyle devam etti.  Mevlid Son peygamber Hz.Muhammed (s.a.v) doğumunu anlatan edebî metinlerin makam ve usûl ile okunmasıdır. Türkçeye Arapça'dan girmiş olan kelime, "Peygamberin doğum günü" anlamında da kullanılır. Halk arasında mevlit, mevlüd, mevlüt olarak da söylenmektedir.
Rasulullah (s.a.s.), Fil yılında, Rebi'ülevvel ayının on ikinci pazartesi gecesi dünyaya gelmiştir. Bu, miladî takvime göre, 571 yılının Nisan ayının yirmisi olarak hesaplanmıştır. Onun doğduğu ev Beytullah'ın doğusundaki Safa tepesinin yanında Mevlid sokağı diye adlandırılan yerdedir.

Peygamberimizin dünyaya teşrifini (doğum gününü) kutlamak için Mevlid Kandilini kutlarız. Mevlid Kandili'ni de; mevlid ve Kuranı Kerim okuyarak dua ve ibadet ederek kutlarız. Rabbim bu gecenin yüzü suyu hürmetine devletimize miletimize güç kuvet versin birlik ve beraberliğimizi bozmasın terörün her türlüsüne lanet olsun. Mevlüt Kandilinizi Mübarek Olsun. Dedi.
 

12 Aralık 2016 , Pazartesi Bu haber toplam 21 defa okundu.

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