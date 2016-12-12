Doğubayazıt'ta Ev Yangınında 1 Bebek Öldü

AĞRI'nın Doğubayazıt İlçesi'nde elektrik sobasında çıkan yangında 1,.5 yaşındaki Resul Tekin hayatını kaybetti.

Olay bugün öğle saatlerinde ilçeye 12 kilometre uzaklıktaki Karabulak köyünde meydana geldi. Fatma-Mehmet Emin Tekin çiftinin çocukları 3 yaşındaki Hasret ile Resul odada uyudukları sırada, iddiaya göre prize takılı olan ısıtıcı yatağın üzerine devrildi. Çıkan yangın sonucu odada uyuyan Hasret ile Resul dumandan zehirlendi. Anne Fatma Tekin, bir süre sonra dumanları görüp odaya girince oğlu Resul'u cansız, kızı Hasret'i ise baygın halde buldu. Minik Resul'un cenazesi Doğubayazıt devlet hastanesi morguna kaldırılırken, durumu ağır olan Hasret ise Ağrı'ya sevk edildi.

İstanbul'a çalışmaya giden baba Mehmet Emin Tekin, acı haberi alınca memleketine döndü. - Doğubayazıtağrı

12 Aralık 2016 , Pazartesi

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