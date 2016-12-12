Ağrı Gençlik Merkezinde Mevlid Kandili Programı

Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından Mevlid Kandili nedeniyle bir program düzenlendi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü idarecileri ve personeli, Gençlik Merkezi üyeleri ve üniversite öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen program, Gençlik Lideri Cuma Salman tarafından okunan Mevlidi şerif ile başladı. Daha sonra okunan Kur’an-ı Kerim Tilaveti’ nin ardından, Müziği Topluluğu tarafından seslendirilen Türk Tasavvuf Müziği ve ilahilerle program son buldu.

Program sonunda katılımcılara kandil simidi ikram edildi.

12 Aralık 2016 , Pazartesi

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