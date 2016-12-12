Ak Parti Ağrı Gençlik Kollarından Hasta Ziyareti

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Ağrı İl Gençlik Kolları Başkanlığı, hasta ziyaretinde bulundu.

Ak Parti Ağrı İl Gençlik Kolları Başkanı ve yönetiminden Ağrı Devlet Hastanesinde yatmakta olan Hastaları ve sağlık çalışanlarını ziyaret edilerek mevlit kandilleri kutlandı.

Hastalara moral vermek için ziyaret gerçekleştirdiklerini anlatan Başkan Muhammed İkbal Gülçin, şunları söyledi: "Benim en çok memnun olduğum ve yapmaktan zevk aldığım programlarımızdan birini gerçekleştirdik. AK Parti Ağrı Gençlik Kolları olarak 'önce insan' dedik ve bundan sonra her ay düzenli olarak buradaki hastalarımızı ziyaret edeceğiz. Bu ziyaretimizle hastalarımıza bir nebzede olsa moral verdik ve çikolata ikram edip, Mevlit kandillerini kutlayarak acil şifalar diledik.

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren hastalar, ziyareti gerçekleştirenlere çok teşekkür ederek, Allah Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Allah başımızdan eksik etmesin' diye dualar ettiler."



12 Aralık 2016 , Pazartesi

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