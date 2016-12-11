Taşlıçay deresinin Kartpostalk Göröntösö

Hava yüzünden hava sıcaklığının gece sıfırın altında 18 dereceye düştüğü Ağrı'daki Taşlıçay deresi kısmen dondu.



Doğu Anadolu'da bir süredir etkisini gösteren Kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle gece saatlerinde etkisini artıran soğuk hava sebebiyle gece hava sıcaklığının sıfırın altında 18 derece olarak ölçüldüğü Ağrı'nın Taşlıçay ilçesindeki Taşlıçay deresi kısmen donup buz tuttu.

Donunca ayrı bir görsellik sunan Taşlıçay deresinin Pamukkale'deki travertenleri andıran görüntüsü, vatandaşların ilgisini çekti.

Soğuk hava dolayısıyla Taşlıçay ilçesinde binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu, ev ve iş yerlerinin camları buz tuttu.Kente soğuk havanın yanı sıra etkisini halen sürdüren kar yağışı sebebiyle de Karayolları 123. Bölge Müdürlüğü ekipleri de Ağrı-Erzurum ve Ağrı-İran karayollarında kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kar yağışı ve tipi yCzünden araç sürücülerinin yolda ilerlemekte güçlük çektiği kentin Eleşkirt ilçesinde de vatandaşların ev ve iş yerlerinin önündeki ile araçlarının üzerindeki karı temizlemeye çalıştığı gözlendi.

Vatandaşlardan Kara Uzun, Doğu'da kış şartlarının ağır olduğuna dikkati çekerek, "Yörede kar yağışı nisan ayı sonuna kadar devam ediyor. Allah herkese yardım etsin." dedi.

11 Aralık 2016 , Pazar

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