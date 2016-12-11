İstanbul'daki terör saldırısında şehit sayısı 38'e yükseldi

İçişleri Bakanı Soylu, "En son aldığımız bilgiler çerçevesinde dün akşamki menfur saldırıda şahadete erişmiş vatan evlatlarımız 38 oldu." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırıda şehit olan polis memurları için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde düzenlenen cenaze törenine katıldı.



Basın mensuplarına açıklama yapan Soylu, yeni bilgileri kamuoyuyla paylaşmak için burada olduklarını belirterek, 5 şehit polis için cenaze töreni düzenlendiğini söyledi.



"Hastanelerde 155 vatandaşımız tedavi görüyor"



Bakan Soylu, şunları kaydetti:



"En son aldığımız bilgiler çerçevesinde dün akşamki menfur saldırıda şehadete erişmiş vatan evlatlarımız 38 oldu. Bunların 30'u polis memuru ve emniyet görevlisi, 7'si sivil vatandaşımız, birinin ise kimliği henüz tespit edilemedi. Hastanelerde 136 müşahede altında vatandaşımız var, 14'ü yoğun bakımda, 5'i ameliyatta.. 155 toplam hastanelerde şu anda tedavi gören, bu olayla karşı karşıya kalmış, sağlıkları için dua ettiğimiz vatandaşlarımız var."

11 Aralık 2016 , Pazar

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