İstanbul'da patlama!
Vodafone Arena'nın önünde patlama yaşandı!
İstanbul Beşiktaş'ta Vodafone Arena yakınında iki büyük patlama sesi duyuldu.
Beşiktaş Stadı'nın önünde bulunan güvenlik güçlerine yönelik bir saldırı olabileceği belirtiliyor.
Patlama seslerinin ardından çatıltışma sesleri geldiği ifade edildi.
CNN Türk'e bilgi veren Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz “Bulut dumanı yükseldi kıasa bir süre sonra tekrar bir patlama geldi daha düşük bir sesti. Arkasından silah sesleri geldi. Çatışma olduğunu değerlendiriyorum” dedi.
İÇİŞLERİ BAKANI AÇIKLADI
Olaydan kısa bir süre sonra patlamaya dair ilk açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Soylu şunları söyledi:
Maçın hemen çıkışında Bursaspor taraftarının dağıldığı çıkışta, taraftarlar dağıldıktan sonra çevik kuvvet polisimizin olduğu noktada bir bombalı araç olduğu değerlendiriliyor. 20'ye yakın yaralı var, şehit sayısı k
|
10 Aralık 2016 , Cumartesi Bu haber toplam 46 defa okundu. YASAL UYARI:Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır Yayınlanan fotoğrafların yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.
Bu Haberi Okuyanlar Bunları da Okudu
Arşivde Tarihe Göre Arama Yap
Çok Okunanlar
- Bugün
- Dün
- Bugün
- Dün
Anket Sorusu Diğer Anketler
Ağrı Yeni Gençlik Hizmetleri İl Binasının İsmi Şehit Ömer Halisdemir Olsun
altın