İstanbul'da patlama!

Vodafone Arena'nın önünde patlama yaşandı!

İstanbul Beşiktaş'ta Vodafone Arena yakınında iki büyük patlama sesi duyuldu.

Beşiktaş Stadı'nın önünde bulunan güvenlik güçlerine yönelik bir saldırı olabileceği belirtiliyor.

Patlama seslerinin ardından çatıltışma sesleri geldiği ifade edildi.

CNN Türk'e bilgi veren Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz “Bulut dumanı yükseldi kıasa bir süre sonra tekrar bir patlama geldi daha düşük bir sesti. Arkasından silah sesleri geldi. Çatışma olduğunu değerlendiriyorum” dedi.

İÇİŞLERİ BAKANI AÇIKLADI

Olaydan kısa bir süre sonra patlamaya dair ilk açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Soylu şunları söyledi:

Maçın hemen çıkışında Bursaspor taraftarının dağıldığı çıkışta, taraftarlar dağıldıktan sonra çevik kuvvet polisimizin olduğu noktada bir bombalı araç olduğu değerlendiriliyor. 20'ye yakın yaralı var, şehit sayısı k

10 Aralık 2016 , Cumartesi

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