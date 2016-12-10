İstanbul'da Vodafone Arena yakınında patlama

İstanbul Beşiktaş'ta Vodafone Arena yakınında bir patlama meydana geldiği bildirildi.

İstanbul Beşiktaş'ta Vodafone Arena yakınında bir patlama meydana geldiği bildirildi.



Başbakan Yıldırım patlamayla ilgili bilgi aldı



Başbakan Binali Yıldırım'ın, Vodafone Arena'daki patlamayla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İstanbul Valisi Vasip Şahin'den bilgi aldığı bildirildi.



ayrıntılar geliyor...

10 Aralık 2016 , Cumartesi

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