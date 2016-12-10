Ağrı Genelinde Kar Yağısı Etkili Oldu

Ağrı'da öğlen saatlerinden itibaren etkili olan Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışından dolayı sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bölgede Hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından özellikle öğle saatlerinden sonra Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde başlayan kar yağışı, etkisini artırarak devam ediyor.

Kente soğuk havanın yanı sıra etkisini halen sürdüren kar yağışı sebebiyle de Karayolları 123. Bölge Müdürlüğü ekipleri de Ağrı-Erzurum ve Ağrı-İran karayollarında kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

10 Aralık 2016 , Cumartesi

Bu haber toplam 28 defa okundu.

YASAL UYARI:Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır Yayınlanan fotoğrafların yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.