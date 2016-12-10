KPSS baraj puanı kaç? KPSS yerleştirmesi baraj ile mi yapılıyor?

(Kamu Personeli Seçme Sınavı) KPSS’de baraj puanı var mı? Varsa tercih kılavuzuna göre başvuru yaparken baraj puanı kaç? İşte bugün sonuçları açıklanan Ortaöğretim KPSS baraj puanı ve uygulamasına ilişkin son mevzuat bilgileri

ÖSYM tarafından Kasım ayının 20'inde yapılan KPSS ortaöğretim sınav sonuçları bugün açıklandı. Adaylar puanlarını öğrendikten sonra tercih kılavuzu ve tercih başvuru tarihlerini beklemeye başladı.

KPSS sonuçlarını alan adayların en az kaç puan ile atamasının yapılacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Peki sistem nasıl işliyor? KPSS'de baraj puanı kaç? İşte ayrıntılar

KPSS'DE BARAJ PUANI KAÇ?

Tercihe hazırlanan ve özellikle 70 puanın altında sonuç alan KPSS ortaöğretim adayları için korkulacak bir durum yok. Çünkü KPSS'de baraj puanı yok. KPSS baraj puanı uygulaması son olarak 2002 eğitim öğretim yılı içerisinde kaldırıldı. O tarihten itibaren KPSS ortaöğretim sınavına giren adaylar aldıkları sonuçlara göre başvuru tarihleri içerisinde tercih kılavuzuna bakarak tercihlerini yapıyor ve bunu takip eden süreçte KPSS tercihleri ilgili bakanlıkların kontenjanlarına göre puan sıralaması usulüyle yukarıdan aşağı doğru kadrolar dolana kadar atama yapılacak şekilde işliyor.

Böylece “KPSS'de baraj puanı kaç? KPSS'de baraj uygulaması var mı?” artık adaylar için gündem olmaktan çıkmış oldu.

10 Aralık 2016 , Cumartesi

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