Spor Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy Ağrı'ya Geldi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan yatırımları yerinde incelemek üzere Ağrı'ya geldi.

Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp ve ASKF Başkanı Erkan Kösedağ tarafından hava limanında karşılanan Spor Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy, Gençlik Merkezini ziyaret etti. Burada gençlik merkezi çalışmaları hakkında bilgi alan Altunsoy, "Gençlerimizin burada hem sosyal hem de kültürel faaliyetlerimizden ücretsiz olarak yararlanabilirler. Tüm gençlerimiz boş zamanlarını; kurslarımız, gezilerimiz, gençlik kamplarımız, gibi faaliyetlerde geçirsinler" dedi.

Bitme aşamasına gelen 2500 seyirci kapasiteli spor salonunda incelemelerde bulunan Altunsoy, Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp'tan tesisler hakkında bilgiler aldı. Altunsoy, yatırımların bittiğinde Ağrı'nın spor alanında önemli yatırımlara kavuşacağını belirtti. Gençlerin huzur ve güven ortamında sportif faaliyetlerde bulunabileceklerini kaydeden Altunsoy, "81 ilde yatırımlarımız var. Bugün de Ağrı ve ilçelerinde devam eden, bitim aşamasına gelen tesis çalışmalarımızı incelemek için geldik. Ağrı ilimiz Başta kayak ve atletizm branşları olmak üzere milli takımlarımıza çok sayıda sporcu kazandırdı. Bitecek olan tesislerimiz ile birlikte bu sayının daha çok artacağına inanıyoruz" dedi.

Sporcularla bire bir sohbet

Tesislerde incelemelerde bulunan Altunsoy daha sonra Sporcu Eğitim Merkezini ziyaret etti. Burada geleceğin şampiyon sporcuları ile bire bir sohbet eden Altunsoy, sporcuları da dinlemeyi ihmal etmedi. Altunsoy, sporun birleştirici özelliği olduğunu belirterek, Ağrı'da gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutarak spora yönlendirmek ve sporun bir yaşam kültürü haline getirilmesi için çalışmalar yapıldığını kaydetti. Küçük yaşlardan itibaren yapılan sporun hem vücut hem de zeka gelişimine olumlu katkı sağladığını bildiren Altunsoy, sağlıklı bir yaşam, fiziksel ve ruhsal gelişim açısından sporun son derece önemli olduğunu söyledi. Sporcuların kaldıkları odaları, duş alma yerlerini, yemekhaneyi ve dinlenme odasını gezen Altunsoy tesislerden memnun kaldığını belirtti. Programının ikinci gününde ise İl Müdürü Aziz Sinan Alp, Tesisler Şube Müdürü Cemil Budak ile birlikte aktif olan tüm tesisleri gezen Aytunsoy, hava yolu ile Ankara'ya gitti.

10 Aralık 2016 , Cumartesi

Bu haber toplam 29 defa okundu.

YASAL UYARI:Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır Yayınlanan fotoğrafların yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.