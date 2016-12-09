Ağrı'da Otobüsle Minibüs Çarpıştı: 1 Ölü, 9 Yaralı

Ağrı'da yolcu otobüsüyle yolcu minibüsünün çarpışması sonucu bir çocuk öldü, 9 kişi yaralandı.

Ağrı-Erzurum karayolunda Eleşkirt ilçesi yönüne giden Murat Bayazıt'ın kullandığı 04 M 1480 plakalı yolcu minibüsü, sanayi mevkisinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 04 Z 0022 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.

Kazada yaralanan minibüs sürücüsü ile aynı araçtaki yolcular İpek (13) ve Halil Taşkıran, Aykut ve Elmas Dişçi, Murat Işık, Ferdi Türk, Vedat Özmen, Halis ve Yenigül Doğan, 112 Acil Servis ekiplerince Ağrı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan İpek Taşkıran, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğerlerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza yerinden kaçan otobüs sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

9 Aralık 2016 , Cuma

Bu haber toplam 78 defa okundu.

YASAL UYARI:Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır Yayınlanan fotoğrafların yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.