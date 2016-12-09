Başbakan Yardımcısı Canikli'den önemli taşeron açıklaması

Başbakan Yardımcısı Canikli, '720 bin civarında taşeron işçisinin kamuya aktarılmasını konuşuyoruz' açıklamasında bulundu.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, TBMM Genel Kurulunda bakanlıkları ve bağlı kuruluşların 2017 yılı bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Canikli, "Bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik rasyosuyla ilgili, gelişen olaylar çerçevesinde değerlendirmeler yapılıyor mu ve tedbirler alınıyor mu?" şeklindeki soruyu yanıtlarken, bu çalışmaların sürekli yapıldığını, riskler üzerinde çalışılarak gerekli önlemlerin alındığını söyledi.

THY'nin uçak alım ihalesini dövizle yapmasına ilişkin soruyu yanıtlayan Canikli, dünyada uçak satan firmaların belli olduğunu, bunların da satışı dövizle yaptığını belirterek, THY'nin uygulamasında bir aykırılık bulunmadığını dile getirdi.

"720 BİN TAŞERON İŞÇİNİN KAMUYA AKTARILMASINI KONUŞUYORUZ"

Canikli, kamuda çalışan taşeron işçilere yönelik düzenlemeyle ilgili soruları yanıtlarken şu değerlendirmelerde bulundu:

"720 bin civarında taşeron işçisinin kamuya aktarılmasını konuşuyoruz. Kesin olarak bu yerine getirilecektir. Bundan yana hiçbir kuşku söz konusu değil. Ancak bunun teknik düzenlemeleri için ciddi çalışmalar yapılıyor. Yani orada genel sistemi bozmayacak şekilde mevcut şu anda sisteme entegrasyonunu en sancısız şekilde yapılmasını sağlayacak çalışma yapılıyor. Sona gelindi. İnşallah en kısa süre içerisinde verilen söz harfiyen yerine getirilecektir."

"CARİ İŞLEMLERİ YAPMAK AMAÇLIDIR BU PARALAR"

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da "PTT,'nin milli bir kuruluş olduğu ve hesabında neden döviz bulundurduğu" yönündeki soruyu yanıtlarken, PTT'nin son yıllarda yaptığı işlemlerin çok yükseldiğine dikkati çekti.

Arslan, "Yurt dışından döviz geliyor, kişi eğer karşılığında Türk Lirası almak istiyorsa döviz PTT'nin hesabında kalıyor. Veya bir kişi gelip Türk Lirası yatırıp 'Bunu dövize çevirin, başka yere gönderin' derse PTT yine bunu yapıyor. PTT'nin günlük hesaplarında bu işlemleri yapabilmek için, cari işlemleri için dolar ve avro tutmak şeklindedir. Onun dışında bir hesabı yoktur, cari işlemleri yapmak amaçlıdır bu paralar" değerlendirmesinde bulundu.

9 Aralık 2016 , Cuma

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