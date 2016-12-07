Ağrı'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 32 Bin 299 Oldu

Türkiye’detrafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 20 milyon 887 bin 427 olurken, bu sayı Kars’ta 43 bin 188 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kars Bölge Müdürlüğü verilerine göre Ekim ayı sonu itibariyle Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 43 bin 188'i bulurken, TUİK Kars BölgeMüdürlüğü'ne bağlı olan Ağrı'da 32 bin 299, Iğdır'da 26 bin 465 ve Ardahan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 18 bin 070 oldu.

Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 20 milyon 887 bin 427 adet taşıtın yüzde 53,5'ini otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,4'ünü motosiklet, yüzde 8,4'ünü traktör, yüzde 3,9'unu kamyon, yüzde 2,2'sini minibüs, yüzde 1,1'ini otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

EKİM AYINDA 97 BİN 938 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 97 bin 938 taşıt içinde otomobil yüzde 60,7 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 15,5 ile kamyonet, yüzde 11,7 ile motosiklet, yüzde 7,7 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 4,4'ünü ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 21,8 ARTTI

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Eylül ayına göre yüzde 21,8 arttı. Bu artış otomobilde yüzde 29,5, kamyonette yüzde 8,2, kamyonda yüzde 32,3, traktörde yüzde 47,3 olarak gerçekleşti. Minibüste yüzde 1,9, otobüste yüzde 1,1, motosiklette yüzde 0,03, özel amaçlı taşıtlarda ise yüzde 23,4 azalış oldu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 15,4 ARTTI

Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 15,4 artış gerçekleşti. Bu artış otomobilde yüzde 30,9, kamyonette yüzde 5,3, traktörde yüzde 4,1 olarak gerçekleşti. Minibüste yüzde 39,1, otobüste yüzde 8,9, kamyonda yüzde 30,1, motosiklette yüzde 1,4, özel amaçlı taşıtlarda ise yüzde 45,7 azalış oldu.

TRAFİKTEKİ TOPLAM TAŞIT SAYISI OCAK-EKİM DÖNEMİNDE 892 BİN 955 ADET ARTTI

Ocak-Ekim döneminde 983 bin 875 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 90 bin 920 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 892 bin 955 adet arttı.

EKİM AYINDA 600 BİN 853 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Devri(1) yapılan toplam 600 bin 853 adet taşıt içinde otomobil yüzde 69,7 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 16,2 ile kamyonet, yüzde 4,8 ile motosiklet, yüzde 3,7 ile traktör takip etti. Ekim ayında devri yapılan taşıtların yüzde 5,6'sını ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYITLI LPG'Lİ OTOMOBİL ORANI YÜZDE 39,4 OLDU

Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 11 milyon 167 bin 328 adet otomobilin yüzde 39,4'ü LPG, yüzde 33,3'ü dizel, yüzde 26,9'u benzin yakıtlıdır. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise yüzde 0,4'tür.

EKİM AYINDA 59 BİN 475 ADET OTOMOBİLİN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan 59 bin 475 adet otomobilin yüzde 16,6'sının Volkswagen, yüzde 10,1'inin Renault, yüzde 7'sinin Opel, yüzde 7'sinin Fiat, yüzde 6,5'inin Hyundai, yüzde 5,8'inin Toyota, yüzde 5,2'sinin Dacia, yüzde 4,9'unun Ford, yüzde 4,6'sının Audi, yüzde 4,3'ünün Mercedes-Benz olduğu, yüzde 28,1'inin ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

TRAFİĞE EN FAZLA 1501-1600 MOTOR SİLİNDİR HACİMLİ OTOMOBİLLERİN KAYDI YAPILDI

Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 591 bin 773 adet otomobilin yüzde 37,9'u 1501-1600, yüzde 26,5'i 1401-1500, yüzde 15,5'i 1301-1400, yüzde 15,2'si 1300 ve altı, yüzde 3,5'i 1601-2000, yüzde 1,3'ü 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

TRAFİĞE EN FAZLA BEYAZ RENKLİ OTOMOBİLLERİN KAYDI YAPILDI

Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 591 bin 773 adet otomobilin yüzde 62,1'i beyaz, yüzde 15,6'sı gri, yüzde 8,6'sı siyah ve yüzde 6,5'i kırmızı iken yüzde 7,2'si diğer renklerdedir.

7 Aralık 2016 , Çarşamba

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