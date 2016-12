Hanoğlu Et Mangal Kendin Pişir Kendin Ye 11. Şubesini Hizmete Açtı

Hanoğlu et mangal kendin pişir kendin ye firması 11. şubesini Ağrı'da hizmete açtı. Lezzetin yeni adresi olmayı hedefleyen firma bu alanda çok iddialı.

AGRI/MERYEM AYDIN- Açılışta ev sahipliği yapan Melik Duran, Fevzi Sayan ve İskender Ertaş Ağrı halkının gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı çok memnun oldular. Davetlilerin yoğun bir ilgi gösterdiği açılış Ağrı İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kenan Engin'in , Ağrı'lı ve Van'lı iş adamlarının katılımıyla iş yerinin açılışı yapıldı.

Açılışta birer konuşma yapan firma ortaklarından İskender Ertaş: Hanoğlu et mangal kendin pişir kendin ye kurumsal bir firmadır. Geniş yelpazede damak zevklerine uygun lezzetleri ve lezzet seçeneklerini siz değerli müşterilerimizin beğenisine sunmak adına tadımlık değil doyumluk sloganıyla 1997 de İskender Ertaş ve Tahir Ertaş'ın Van İlinden İstanbul'a yola çıkarak ilk şubelerini açmaları ile başlayan bu yolculuk azim ve kararlılıkları ile sürmesi neticesinde şuan yurt içi ve yut dışında 11 şubeleri ile şirketleşmelerinin yolunu açmıştır. Hanoğlu et mangal olarak şube sayısı ve kurumsallığı sürekli büyüyen firmamız her geçen gün büyümeye devam etmektedir. Bayilik şartlarının sağlanması koşulu ile talep eden kişilere sıfırdan işi öğreterek bayiilik hizmeti de sunan firmamız geleceğe sağlam adımlarla yürümeye devam edecektir.

Doğu ve Güneydoğu bölgesine ilk olarak kendin pişir kendin ye sistemini Hanoğlu et mangal tarafından geliştirilmiştir. Ertaş; Bizim halkımız neden böyle bir sistemden yararlanmasın diyerek kendin pişir kendin ye sisteminin şu an bölgemizin bir kaç ilinde mangal sistemini oluşturmaya devam etmekteyiz. Daha yeni açılış yapmalarına rağmen Ağrı halkının gösterdiği yoğun ilgi şuan mevcut bulunan bir şubemizin yetersiz kalacağını düşünüyoruz. İnşallah yakında 12. şubemizi de Ağrı halkının hizmetine açmayı düşünüyoruz. Melik Duran, Fevzi Sayan ortaklığımız öncülüğünde çevre illerinde şube açacaklarının müjdesini verdik. Kendin pişir kendin ye sisteminde tüm şubelerimizde gezindi hayvanların etlerinden faydalanarak müşterilerimize sunmaktayız. Ayrıca tavuk ve yabani hayvan etlerini de müşterilerimize sunmaktayız. dedi.

Daha sonra ortaklardan Melik Duran; Hanoğlu et mangal kendin pişir kendin ye büyük ilgi görüyor. Etleri tamamen organik olan fındık kabuğu kömüründe pişiriyoruz halkımızın sağlığı bizim için çok önemli Fındık kabuğu faydaları çok fazla hiçbir katkı içermez dedi. Ağrı'da böyle bir yer ilk defa açılıyor ve buda çok büyük rağbet görüyor dedi. Duran şubelerimizden biride İran'da oradada burada olduğu gibi büyük ilgi var. Ağrı'da böyle bir yeri ilk biz açtığımız için çok mutluyuz inşallah halkımıza hizmetimiz büyük memnuniyetlerle olacak dedi.

İyi duygu ve dileklerini dile getiren ortaklardan Fevzi Sayan; Ağrı'ya yakışır güzel, nezih bir işletmenin hayata geçtiğini söyledi. Sayan, bir süredir yapımı süren Hanoğlu et mangal kendin pişir kendin ye lokantası ilçe merkezinde güzel bir seyir imkanı sağlayan nezih bir ortam olarak halkın hizmetine sunuluyor. Bugün Burada yapılan açılış töreni ile Ağrı ekonomisine canlılık katacak bir işletme daha hayata geçti. dedi.

Hanoğlu et mangal fındık kabuğunda kendin pişir kendin ye ocak Başı Restaurantı üç ortaktan oluşan Melik Duran, Fevzi Sayan ve İskender Ertaş gelen tüm konuk ve davetlilerle tek tek ilgilenerek memnuniyetlerini dile getirerek tüm Ağrı halkına teşekkürlerini sundular.

Ve daha sonra açılış töreni özel olarak sunulan ikramlar ve sıcak sohbetlerle devam etti. Bizde bu yeni işyeri olarak faaliyete giren Hanoğlu et mangal fındık kabuğunda kendin pişir kendin ye ocak başı Restaurantına hayırlı kazançlar dileriz.

7 Aralık 2016 , Çarşamba

Bu haber toplam 27 defa okundu.

YASAL UYARI:Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır Yayınlanan fotoğrafların yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.