EPDK'dan Doğalgaz İhalelerine TL Kararı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğalgaz dağıtım ihalelerine dolar yerine Türk Lirası cinsinden çıkma kararı aldığını bildirdi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğalgaz dağıtım ihalelerine dolar yerine Türk Lirası cinsinden çıkma kararı aldığını bildirdi.
EPDK, EPDK doğalgaz dağıtım ihalelerine dolar yerine Türk Lirası cinsinden çıkma kararı aldığını duyurdu. Karar çerçevesinde yakında yapılması planlanan Tunceli ile Ağrı ve Doğubayazıt ihalesi TL cinsinden yapılacak. EPDK, bundan sonra yapılacak doğalgaz dağıtım ihalelerinde de Türk Lirası'nın tercih edileceğini kaydetti.
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