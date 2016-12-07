EPDK'dan Doğalgaz İhalelerine TL Kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğalgaz dağıtım ihalelerine dolar yerine Türk Lirası cinsinden çıkma kararı aldığını bildirdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğalgaz dağıtım ihalelerine dolar yerine Türk Lirası cinsinden çıkma kararı aldığını bildirdi.

EPDK, EPDK doğalgaz dağıtım ihalelerine dolar yerine Türk Lirası cinsinden çıkma kararı aldığını duyurdu. Karar çerçevesinde yakında yapılması planlanan Tunceli ile Ağrı ve Doğubayazıt ihalesi TL cinsinden yapılacak. EPDK, bundan sonra yapılacak doğalgaz dağıtım ihalelerinde de Türk Lirası'nın tercih edileceğini kaydetti.

7 Aralık 2016 , Çarşamba

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