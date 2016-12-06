Doğum Sancısı Çeken Kadın Kar ve Tipi Yüzünden Köyde Mahsur Kaldı

Ağrı'da kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde doğum sancısı çeken hamile kadın, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla hastaneye kaldırıldı.

Ağrı'da kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde doğum sancısı çeken hamile kadın, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla hastaneye kaldırıldı.

Kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan Başkent köyünde yaşayan 9 aylık hamile Yıldız Beyaz (22) sancıları başlayınca, yakınları durumu 112 Acil Servis Komuta Kontrol Merkezine bildirip yardım istedi.

Bunun üzerine biri kamyona yüklü snowtrack türü paletli ambulans ve 5 personel, bölgeye hareket etti.

Yaklaşık 3 saat sonra köy yakınına ulaşan sağlık ekipleri, kamyondan indirilen paletli ambulans ile Beyaz'ın evine ulaştı.

Beyaz'a evinde ilk müdahaleyi yapan ekipler, daha sonra hamile kadını paletli ambulans ile Aşağıkent köyüne kadar getirdi.

Burada zaman kaybetmemek için paletli olmayan başka bir ambulansa alınan genç kadın, Ağrı Kadın Doğum Hastanesine götürüldü.

Genç kadının genel sağlık durumu iyi

Ağrı 112 Acil Servis Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Oğuzhan Atakul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşırı kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapanan Başkent köyünde hamile kadının rahatsızlandığı bilgisi aldıklarını söyledi.

Ekiplerle hemen yola çıktıklarını belirten Atakul, "Biz gitmeden önce İl Özel İdaresi ekipleri kapalı yolun, köye 6 kilometre mesafeye kadar olan kısmını ulaşıma açabilmişti. Ulaşıma kapalı olan yolun 6 kilometrelik kısmını snowtrack türü paletli ambulansı ile gidip hastaya ulaştık. Gerekli ilk müdahalenin ardından, genel durumu iyi olan hastamızı hastaneye ulaştırdık." dedi.

Beyaz'ın yakınları da olumsuz hava koşullarına rağmen yardımlarına koşan ve 3 saatlik çalışmayla Beyaz'ı hastaneye ulaştıran sağlık ekiplerine teşekkür etti.

6 Aralık 2016 , Salı

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