"Eğitim Her Çocuğun Hakkıdır" sloganıyla Ağrı KYK İshak Paşa Erkek Öğrenci Yurdu Öğrencileri Ağrı Merkez Esen Köyü İlkokulunu restore etti

Kredi Yurtlar Kurumu İshak Paşa erkek Öğrenci Yurdu Öğrencileri "Eğitim Her Öğrencinin Hakkıdır" sloganıyla yola cıkarak, Ağrı Merkeze baglı Esen Köyü İlkokulunu restore edip hem iç, hemde dış boyama yaparak, okulu yeniden daha temiz hale gelmesini sağladılar.

Ayrıca KYK İshak Paşa Erkek Yurdu Öğrencileri, Esen köyü İlkokulunun tamir ve tadilatını yaptıkları gibi okulun öğrencileIerıne kıtasiye yardımında da bulundular. Esen Köyü İlkokulunu ‘Kardeş Okul’ ilan eden öğrencilere KYK İshak Paşa Erkek Öğrenci Yurdu Müdürü İskender Tekin, öğrencilere bu anlamlı çalışmayı yaptıkları için ve muhtaç durumda olan kardeşlerini hatırlayıp böylesine güzel bir davranışta bulundukları için hepsine teşekkür etti. Tekin: Toplumsal duyarlılığımızı arttıracak böylesi güzel çalışmalara imkan buldukları sürece devam edeceklerini belirtti.

AĞRI/ DERYA ASLAN

6 Aralık 2016 , Salı

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