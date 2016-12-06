Ağrılı Kadınlar Cam Sanatıyla Buluşuyor Projesi Sona Erdi

Ağrı Girişimci İş Kadınları Derneği tarafından yürütülen "Ağrılı Kadınlar Cam Sanatı ile Buluşuyor" projesi sona erdi

AĞRI/ DERYA ASLAN- Ağrı Girişimci İş Kadınları Derneğince kentte ilk kez açılan "Ağrılı Kadınlar Cam Sanatı ile Buluşuyor" projesi sona erdi. Ağrı'da, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı desteğinde Halk Eğitim Merkezi ile ortaklaşa yürütülen ve bir yıl süren projeye katılan yaklaşık 25 kadın, meslek öğrenip aile bütçesine katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşadılar.

Girişimci Kadınlar Ağrı Şube Başkanı Dilan Özmen Özgün yaptığı açıklamada, kentte farklı bir proje üretmek adına böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Özgün, "Ağrı'da cam sanatı olmaz' diye düşünenler oldu ama bu kurs başlayınca Ağrı'da da bu işin olacağını ve cam sanatının yürüyebileceğini anlamış olduk. Hanımlarımız bu işe gerçekten ilgililer." dedi.

Amaçlarının 18-45 yaş arasında herhangi bir işte çalışmayan ve sosyal güvencesi olmayan kadınlara sertifika kazandırmak olduğunu ifade eden Özgün, şunları kaydetti:

"Bu sertifika ile hanımlarımız meslek edinmiş oldular bu işi yürütebileceklerine inandılar. Ben tanıtım toplantısında kadınlarımıza bunları anlattım. Onlara 'siz bu işi yaklaşık 2 bin 500 - 5 bin TL gibi bir maliyetle evlerinizin sadece bir odasını ayırarak yapabilecek ve evlerinize gelir sağlamış olacaksınız' dedim. Onlar da bunu gerçekten heyecanla karşılamışlardı ve şimdi bu emeğin karşılığını en güzel şekilde aldık kadınlarımız çok güzel işler yaptılar. Ağrı'da bu işe rağbet var. Tabii ki hanımlarımız çoğunlukla ev hanımı. dedi. Mandrel sanatı ile cam boncuk üretimi yaptıklarını aktaran Özgün, "Mandrel ile cam boncuk üretiminde kadınlarımız çeşitli cam boncuklar üretiler. Bizim projemizin aslında amacı cam boncuk üretimiydi. Fakat üretilen ürünlerin cam boncuk halinde kalmasını istemedik ve takıya dönüştürelim dedik. Anahtarlıklar, çay kaşıkları kolye bileklik tespihler, üstünde Ağrı Dağı olan magnetler ve anahtarlıklarüretik. Bunu daha çok Ağrı'ya yönelik ürünler olarak tasarlamaya çalıştık." ifadelerini kullandı..

Kurs Öğretmeni Adalet Aslan Kursiyerler kurstan çok memnun kaldı

Kurs öğretmeni Adalet Aslan ise cam sanatının Ağrı'da ilk defa yapıldığını belirterek, "Kursiyerlerimiz önce bu sanatı bilmedikleri için zor olduğunu düşündüler ancak yaptıkça sevdiler. Başta zorlandılar ama tekniğini öğrendikten sonra birçok ürün çıkarabildiler. Kursiyerlerimiz kurstan oldukça memnun. Onların çevresindekiler de projeyi duyup geliyorlar ve öğrenmek istiyorlar." diyen Kurs öğretmeni Adalet Aslan; cam boncuk yapımında kulandığımız cam çubukları özel olarak getirtiyoruz. Ağrılı ev kadınlarımıza meslek öğretip böyle bir işte bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum dedi.

6 Aralık 2016 , Salı

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