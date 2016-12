Ağrı'da lezzetin adresi Hanoğlu Et Mangal Kendin Pişir Kendin Ye

Ağrı'da yeni lezzetin adresi Hanoğlu et mangal kendin pişir kendin ye lokantası açılışı yapıldı.

AĞRI - MERYEM AYDIN-Açılışta ev sahipliği yapan Melik Duran, Fevzi Sayan ve İskender Ertaş Ağrı halkını saygı içerisinde ağırladılar. Halkın yoğun ilgisinin ardından Ağrı İl Gıda Tarım Müdürü Kenan Enginin katılımlarıyla da kurdele şenliğinde Hanoğlu et mengal kendin pişir kendin ye büyük ilgiyle açılışı yapıldı.

Konuşmasına şöyle yer veren ortaklardan İskender Ertaş: Hanoğlu et mangal kendin pişir kendin ye kurumsal bir firmadır. Toplam 10 tane şubesi vardır. Üç ay önce Ağrının Tutak içerisinde 10 ncu şubemizi açtık. Halkın yoğun ilgisinin gördüğümüz için 11 nci şubemizi de Ağrı'da açtık. Hanoğlu et mangal kendin pişir kendin ye ocak başı lokantasına rağbet fazla olduğu için iler ki zamanlarda Ağrı'da 12 nci şubemizi de hayırlısıyla açmayı düşünüyoruz dedi.

Daha sonra ortaklardan Melik Duran; Hanoğlu et mangal lokantası büyük ilgi görüyor. Etleri tamamen organik olan fındık kabuğu kömüründe pişiriyoruz halkımızın sağlığı bizim için çok önemli Fındık kabuğu faydaları çok fazla hiçbir katkı içermez dedi. Ağrı'da böyle bir yer ilk defa açılıyor ve buda çok büyük rağbet görüyor dedi. Duran şubelerimizden biride iranda orda da burada olduğu gibi büyük ilgi var. Ağrı'da böyle bir yeri ilk biz açtığımız için çok mutluyuz inşallah halkımıza hizmetimiz büyük memnuniyetlerle olacak dedi.

İyi duygu ve dileklerini dile getiren ortaklardan Fevzi Sayan; Ağrı'ya yakışır güzel, nezih bir işletmenin hayata geçtiğini söyledi. Sayan, bir süredir yapımı süren Hanoğlu et mangal kendin pişir kendin ye lokantası ilçe merkezinde güzel bir seyir imkanı sağlayan nezih bir ortam olarak halkın hizmetine sunuluyor. Bugün Burada yapılan açılış töreni ile Ağrı ekonomisine canlılık katacak bir işletme daha hayata geçti. dedi.

Hanoğlu et mangal fındık kabuğunda kendin pişir kendin ye lokantası üç ortaktan oluşan Melik Duran, Fevzi Sayan ve İskender Ertaş gelen tüm konuk ve davetlilerle tek tek ilgilenerek memnuniyetlerini dile getirerek tüm Ağrı halkına teşekkürlerini sundular.

Ve daha sonra açılış töreni özel olarak sunulan ikramlar ve sıcak sohbetlerle devam etti. Bizde bu yeni işyeri olarak faaliyete giren Hanoğlu et mangal fındık kabuğunda kendin pişir kendin ye lokantasına hayırlı kazançlar dileriz.

5 Aralık 2016 , Pazartesi

