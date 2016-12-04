Ağrı'da Halep'teki sivillere yönelik saldırılara tepki

Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) Ağrı İl Başkanlığı tarafından Suriye'nin Halep kentinde sivillere yönelik meydana gelen saldırılar kınandı.

HÜDA-PAR Ağrı İl binasında bir araya gelen parti yönetimi Halep'te ki sivillere yönelik saldırıları kınamak için basın açıklaması yaptı.



HÜDA-PAR Ağrı Merkez İlçe Başkanı Rıfat Yılmaz, İslam coğrafyasının tarihinin en acılı yıllarını bugünlerde yaşadığını söyledi.

İslam coğrafyasında yaşanan saldırılara ve katliamlara dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti "Tarihleri katliamlarla dolu emperyalist ülkeler bir taraftan Halep'te ümmetin evlatlarını katlederken, diğer taraftan Budist çeteleri Arakanlı Müslümanları diri diri yakmaktadır. Evet ümmetin evlatları yine Uhud ashabı gibi kıyımdan geçerken çağımızın zünnevaslarıda demokrasi adına onları katletmeye devam etmektedir. Bugün Halep ve Arakan'da can ve mal emniyeti kalmamıştır. Hastanelerin ve fırınların dahi bombalandığı bir yerde insanlıktan bahsedilebilir mi?."

Müslümanların İslam coğrafyasında yaşanan saldırılara karşı sessiz kalmaması gerektiğini de belirten Yılmaz şöyle devam etti :



"Kendi iç ihtilaflarıyla birbirine düşman olan ümmetin sessizliği bu katiller sürüsüne cesaret vermektedir. Evet bu Gün Halep ve Arakan'da yapılan bu katliamlara sessiz kalan, elinde imkan varken bunu kullanmayanlar insanlık adına büyük bir utanca vesile olduklarını bilmelidirler. Masun insanların katledilmesine seyirci kalmak büyük bir vebaldir. Bu vebal tüm Müslümanların boynundadır. Buradan tüm insaf ehli insanlara sesleniyoruz. Eğer vicdanınız ölmemişse yapılan bu katliamlara ses çıkarmalısınız. Bu cinayetlere dur diyecek cesareti göstermelisiniz."Öte yandan Yılmaz, Halep'te zalime yavaş vurmasını rica edenlerin değil zalimin elini kıranların tarihte övgüyle anılacağını söyledi.

4 Aralık 2016 , Pazar

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