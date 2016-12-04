Ağrı'da kayak sezonu başladı

Ağrı'nın Küpkıran Kayak Merkezi'nde Kar yağışlarıyla birlikte kayak sezonu başladı.

Kayak merkezinde kar kalınlığının istenen seviyeye ulaşmasının ardından hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar, pistlerde kayak yapmanın keyfini yaşadı. Çocuklar kızakla ve ebeveynleri ise snowboard ve kayakla karın keyfini çıkardı.

Kayak Merkezi Tesisi İşletmecisi Ali Yılmaz, yaptığı açıklamada, vatandaşların eş ve çocukları ile birlikte kayak merkezine gelerek vakit geçirmeye çalıştığını söyledi.

Kar yağışlarının ardından kayak sezonunu açtıklarını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:"Bu yıl her evden bir kayakçının çıkması için Ağrı Valiliği tarafından 500 kişiye kayak malzemesi dağıtılacak. Kayak malzemesinin dağıtılacağı çocuklar, kayak merkezimizde antrenör eşliğinde kayak kaymayı öğrenerek, tesisten ücretsiz bir şekilde yararlanacaklar. Buradaki amacımız, çocukları kötü alışkanlıklardan ve kötü ortamlardan korumaktır. Vatandaşlarımız çocukları ve eşleri ile buraya gelerek hafta sonlarını değerlendiriyorlar."

Kayak yapan vatandaşlardan Osman Boğa da kar yağışının etkisini arttırması ile birlikte kar özlemlerinin bittiğini ve karın yağmasına çok sevindiklerini dile getirdi.

Ağrı'da yapılacak aktiviteler arasında kayağın çok ayrı bir yeri olduğunu ifade eden Boğa, "Bu Ay itibarayla burada kayak yapmaya başladık. İlerleyen günlerde kar yağışının artmasını bekliyoruz. Kar yağışı ile birlikte pistimiz daha güzel olacak. Gençlerimizi spora kazandırmak amaçlı çok güzel bir aktivite." dedi.

4 Aralık 2016 , Pazar

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