Ağrı da Hz Ömer Konulu Panel Düzenlendi

Peygamber sevdalıları platformunun düzenlemiş olduğu farukul adil Hz Ömer konulu panel Ağrı Kültür ve Kongre Merkezinde yapıldı.

Peygamber sevdalıları platformu tarafından düzenlenen farukul adil hz ömeri anma ve anlama etkinliği düzenledi etkinlik Ağrı Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlendi, programa halkın iligisi yogun oldu.

Program kur anı kerim tilavetiyele başladı, daha sonra Mustazaflar Cemiyeti Başkanı Arif Yılamazın selamlama konuşmasıyla devam etti. Arif Yılmaz ’’ sahabeleri her kasım ayında platform olarak Türkiyenin hemem hemen her yerinde anacağız bu yılda farukul adil Hz Ömeri hep beraber inşallah işleyeceğiz bu vesileyle hepiniz hoş geldiniz şeref verdiniz.’’ İfadelerini kullandı .

Daha sonra sahneye Vahdet ilahi grubu sanatçılarından Yakup Kazak ve Mehmet Noğay seslendirdiği ilahilerle gönülleri hoş etti.

Günün anlam ve önemine binayen konuşmalarını yapmak için sahneye Hüdar Ağrı İl Başkanı Şaban Gökhan çıktı. Konuşmasında Hz Ömerin cahiliye dönemine değindi darul erkama gidip nasıl Müslüman olduğunu ve halifelik sürecinde nasıl adaletli bir yönetici olduğundan bahsetti ve şimdi ise ona ne kadar çok ihtiyacımızın olduğunu suriyede arakanda myanmar da katledilen müslümanların birlik ve beraberlikten yoksun olduğunu e bu istenmiyen olayların hep Müslümanların başına geleceğinden bahsetti Hz Ömer ilk belediyecilik anlayışını adaletli yönetim biçimini ve sosyal devlet anlayışını getirdiğinden bahsetti daha sonra ise adil olmak isyor isek gücün ve rahmetin elimizde olması gerektiniği vurguladı son olarak günümüz müslüman ülkerine değinerek şu ifadeleri kullandı.’’ Bu gün müslüman ülkerin başına gelen musibetlerin sebeplerinden biri Hz Ömer gibi yöneticilerimizin olmamasındandır.’’ Dedi daha sonra Sahneye Vahdet İlahi Grubunu çıktı seslendirdikleri ilahilerden sonra program sona erdi.

4 Aralık 2016 , Pazar

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