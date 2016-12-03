Ağrı-Erzurum karayolunda Kaza

Erzurum'dan Ağrı'ya gitmekte olan yabancı plakalı TIR buzda kayarak kaza yaptı.

Erzurum'dan Ağrı'ya gitmekte olan yabancı plakalı TIR buzda kayarak kaza yaptı. Sürücüsünün yaralandığı kazada, E- 80 karayolu bir Saat süreyle ulaşıma kapandı.

trafik kazası bugün saat 10.00 sıralarında Eleşkirt ilçesindeki terminal yakınında meydana geldi. Erzurum'dan Ağrı'ya gitmekte olan 26 yaşındaki Ghader Taghizadeh yönetimindeki 53 A 91610 dorse plakalı TIR, buzdan kayarak yoldan çıktı.

Yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarpan TIR'ın sürücüsü Ghader Taghizadeh yaralandı. Yaralı sürücü, 112 Ekipleri tarafından Eleşkirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle E- 80 karayolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı. TIR'ın yolun sağ şeridine çekilmesiyle karayolunda ulaşım yeniden başladı.

3 Aralık 2016 , Cumartesi

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