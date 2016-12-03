Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hatem Dursun Anasınıfı Öğretmenleriyle Bir Araya Geldi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hatem Dursun, il merkezine bağlı köy okullarında görev yapan anasınıfı öğretmenleriyle bir araya geldi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hatem Dursun, il merkezine bağlı köy okullarında görev yapan anasınıfı öğretmenleriyle bir araya geldi.

Atatürk Anaokulu’nda il merkezine bağlı köy okullarında görev yapan anasınıfı öğretmenleriyle bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Hatem Dursun, anasınıfı öğretmenlerin istek ve taleplerini dinledi. Anasınıfı öğretmenleriyle bir süre sohbet eden Dursun, okul öncesi eğitimde bir çocuğun hayata ilk adımını attığını belirtti. Amaçlarının okul öncesi eğitimin kalitesini artırmak olduğunu ifade eden Dursun, çocukların gelecekte ortaya koyacakları davranışların yüzde 90’ının bu dönemlerde kazanılacağını söyledi.

Bakanlığımızın okul öncesi eğitimi zorunlu hale getirmeyi planladığını kaydeden Dursun, “Öğretmenlerimizin zorunlu eğitim öncesi gerekli alan taramalarını yapmaları ve halkımızı bu konuda bilgilendirmeleri faydalı olacaktır”dedi.

Temel Eğitimden Sorumlu Şube Müdürü Kutbeddin Kaya'nın da teknik konularda öğretmenleri bilgilendirmesinin ardından Atatürk Anaokulu tarafından köy okullarındaki anasınıflarına kirtasiye desteğinde bulunuldu.

3 Aralık 2016 , Cumartesi

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