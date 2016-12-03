KYK Yurt Öğrencilerinden Küçük Kardeşlerine Yardım

KYK Ağrı Ahmed-i Hani Erkek Öğrenci Yurdu Müdürü, Personeli ve Öğrencileri tarafından İlk Okul ve Orta Okul Öğrencilerine Mont Yardımı Yapıldı.

KYK Ağrı Ahmed-i Hani Erkek Öğrenci Yurdu Müdürü, Personeli ve Öğrencileri tarafından İlk Okul ve Orta Okul Öğrencilerine Mont Yardımı Yapıldı.



Kredi Yurtlar Kurumu Ağrı Ahmed-i Hani Erkek Öğrenci Yurt Müdürü, Personeli ve Öğrencileri tarafından Eleşkirt İlçesine Bağlı İkizgeçe İlk ve Orta Okul Erkek ve Kız Öğrencilere Mont Yardımı Yapıldı.



Düzenlenen Programda Konuşan KYK Ağrı Ahmed-i Hani Erkek Öğrenci Yurdu Müdürü Bünyamin Taş; Yurt Personellerim ve Öğrencilerimle birlikte düzenlemiş olduğumuz programda küçük öğrencilerimizi bir nebzede olsa bu soğuk kış aylarında sevindirmek istedik. Kız ve Erkek ayırt etmeden elimizden geldiği kadar Eleşkirt İlçemize bağlı olan ikizgeçe ilk ve Orta Okul okuyan öğrencilerimize mont yardımında bulunduk. İnşallah ilerleyen zamanlarda fırsatlar ve imkânlar buldukça böyle yardımlar yaparak ihtiyaçları gidermeye çalışacağız.



Müdür Taş; Bugün düzenlediğimiz programda beni, personellerimi ve öğrencilerimi sıcak karşılayarak ağırlayan ikizgeçe ilk ve Orta Okul Müdür ve Öğretmenlerine Teşekkür Ederim. Dedi.



Eleşkirt ikizgeçe ilk ve Orta Okul Müdürü Adem Taşdemir; yapılan anlamlı ziyaret ve yardımlardan dolayı katılım sağlayan Yurt Müdürüne, Yurt Personellerine ve Öğrencilerine tek tek Teşekkür ederek memnun kaldıklarını dile getirdi.



Düzenlenen program sonunda KYK Ağrı Ahmed-i Hani Erkek Öğrenci Yurdu Müdürü, Personeli ve Öğrencileri okul öğrencileriyle birlikte hatıra fotoğrafları çektirdiler.

3 Aralık 2016 , Cumartesi

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