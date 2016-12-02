Hamur'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Ağrı’nın Hamur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Tekdemir yönetimindeki 06 LSJ 51 plakalı otomobil, Ağrı-Hamur karayolunun Şafak Çeşmesi mevkisinde karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 41 F 5324 plakalı TIR'la çarpıştı. Otomobildeki Bekiye Tekdemir olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan sürücü Mehmet Tekdemir ile yanında bulunan Adil ve Ercan Tekdemir, olay yerine gelen ambulansla Hamur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

2 Aralık 2016 , Cuma

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