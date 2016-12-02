Özel İdare 24 saat içinde 190 köy yolunu ulaşıma açtı

İki gündür aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle 228 köy yolunun ulaşıma kapanması sonucu çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi ekipleri 24 saat içerisinde 190 köy yolunu ulaşıma açtı.

Özel İdare yolu kapalı 38 köy için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Ekiplerimiz ciddi bir çalışma temposu ortaya koyuyor



Kış şartlarına karşı önceden gerekli hazırlıkları yaptıklarını belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, “Türkiye’nin en seri ve genç araç parkına sahip olan kurumumuzun ekipleri karla mücadele konusunda oldukça tecrübeli ve uzman. Kapanan 228 köy yolumuzdan 190 köyümüzün yolu kurduğumuz 8 ekip ve 67 iş makinemiz tarafından 24 saat içerisinde ulaşıma açıldı. Bu çok ciddi bir çalışma temposu gerektiriyor. Araçlarımız seri hareket edecek güçteler ve gerekli bakımlarını önceden yapmıştık” ifadelerini kullandı.



Sağlık ve Taşımalı Eğitim öncelikli müdahale alanlarımız



Mesai mefhumu gözetmeden çalışan bir kurum olduklarını aktaran Genel Sekreter Erhan Tenekeci, karla mücadele eylem planı kapsamında önceliklerinin sağlık ve taşımalı eğitimin yoğun olduğu bölgelerde olacağını söyledi.



Özel İdare halka hizmet götürme kurumudur



Genel Sekreter Tenekeci, “Grup köy yolları, taşımalı eğitim ve nüfus bakımından yoğun köy yollarının ulaşıma açılmasına öncelik veriyoruz. Ancak sağlık, mahsur kalma, cenaze gibi acil durumlarda en yakın karla mücadele ekibi talep edilen yere yönlendirilecektir. 87 personelimiz 8 ekip şeklinde sahada vatandaşımızın hizmetinde. Özel İdare halkımızın kurumudur. Personelimizle, araçlarımızla her türlü olanaklarımızla halkımızın yanındayız” dedi.

2 Aralık 2016 , Cuma

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