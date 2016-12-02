Ağrı İHH'dan Yetim Ailelere Kışlık Giyim

Ağrı İHH İnsani Yardım Derneği yardım birimi özellikle kış aylarının başlamasıyla muhtaç durumda olan yetim ailelere yönelik kış yardımı çalışması başlattı.

Ağrı İHH İnsani Yardım Derneği yardım birimi özellikle kış aylarının başlamasıyla muhtaç durumda olan yetim ailelere yönelik kış yardımı çalışması başlattı. İhtiyaç sahibi ailelere kışlık tekstil, ayakkabı, mont ve atkı,bere yardımında bulunuldu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Ağrı İHH Yardım Birimi Başkanı Cezmi Şahin, malumunuzdur memleketimizde kış çok soğuk ve oldukça uzun geçmektedir. Buda yetim ve yardıma muhtaç ailelere ekstra bir yük getirmektedir. Bizler de İHH olarak 2009 yılından beridir özellikle ilimizde bulunan yetim ve yardıma muhtaç ailelere yönelik dönemsel yardımlar yapıyoruz. Ailelerimizin başvuruları sonucunda kendilerine acil ihtiyaçları olan kışlık kıyafet, öğrencilere de mont, bot ve çorap yardımında bulunuyoruz.

Yetim çocukların kışlık giyim ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını ifade eden Şahin, "Kış aylarında yetimlerimizi yalnız bırakmak istemiyoruz. Bu nedenle bu tür giyim yardımlarını her yıl yapıyoruz. Duyarlı vatandaşlarımızında kampanyamıza desteklerini bekliyoruz" dedi.

Yapılan yardımlardan dolayı İHH'ya teşekkür eden yetim ve yardıma muhtaç aileler, bu yardımı yapan İHH 'ya dua ediyoruz. Bu kış soğuk zamanda desteklerini esirgemeyen İHH İnsani Yardım Vakfı'ndan Allah binlerce kez razı olsun dediler.

2 Aralık 2016 , Cuma

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