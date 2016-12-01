Eleşkirt'te Yeni Kaymakam Atandı

Eleşkirt Kaymakamı OKAY Muş iline ,Eleşkirt'te ise yeni kaymakam atandı.

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan kararnameyle 616 mülki idare amirinin görev yeri değiştirildi. 12 mülki idare amirinin de bakanlık bünyesindeki görev yerlerinde değişikliğe gidildi. Kararnameye göre, 396 ilçe kaymakamı ile 106 vali yardımcısının yeri değiştirilirken, 75 kaymakam ve vali yardımcısı il hukuk müşaviri olarak görevlendirildi.

Eleşkirt ilçesinde yaklaşık 3 aydır Açığa alınan Kaymakam Abdulkadir Okay Muş ili vali yardımcılığına Atandı.Elşekirt ilçemize ise Adana ili Karataş ilçe Kaymakamı : Recep ÖZTÜRK atandı.

Hamur kaymakamı Cüneyt Manisa Şırnak vali yardımcılığına,Ağrı vali yardımcısı Sedat İnci Şırnak valiliği Hukuk Müşavirliğine ,Hacı bektaş kaymakamı Ahmet İhsan ise Hamur kaymakamlığına,İnönü kaymakamı Enver özderin ise Taşlıçay kaymakamlığına,Tutak kaymakamı Ramazan Kendüzler ise Çanakkale/ Bayramiç kaymakamlığına atandı.

Karataş Kaymakamı : Recep ÖZTÜRK Kimdir..

1977 yılında Karaman'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Karaman'da tamamladı. 2001 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. Meslek yaşamına 2003 yılında Maliye Bakanlığı Vergi Denetmen Yardımcısı olarak başladı. İçişleri Bakanlığı'nın açmış olduğu Kaymakam adaylığı sınavını kazanarak 2005 yılında Mersin Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından bir yıl süreyle gönderildiği İngiltere'nin Londra kentinde çalışmalarda bulundu. İlk olarak Konya-Halkapınar ilçesinde Kaymakam Vekilliği, daha sonra 2008-2010 yılları arasında Kayseri Tomarza ilçesinde, 2010-2012 yılları arasında Sivas-Doğanşar ilçesinde, 2012-2015 tarihleri arasında da Şanlıurfa-Bozova ilçesinde görevini yürütmüştür.

28 Haziran 2015 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Vali Yardımcıları ve Kaymakam Kararnamesi ile Karataş İlçesine Kaymakam olarak atandı. Evli ve bir çocuk babasıdır.

1 Aralık 2016 , Perşembe

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