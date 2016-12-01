Ağrı Belediyesi Aralıksız Kar Temizleme Çalışması Yürütüyor

Ağrı Belediyesi tarafından şehir merkezinde ve mahallerde karla mücadele yoğun bir şekilde devam ediyor.

Etkili olan kar yağışı nedeniyle çalışmalarını aralıksız sürdüren Ağrı Belediyesi Fen ve Temizlik işleri müdürlüğüne bağlı ekipler, tüm imkanları ile seferber etti.

Ağrı Belediyesi il genelinde başlattığı kar temizleme çalışması hemen hemen tüm mahalle cadde ve sokaklarda devam ederken, yağan karın buz olmaması için tüm caddelerde karın toplanıp şehir dışına çıkartıldığı ve kaldırım da olan kar birikintilerin de Temizlik Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kürekler ile temizlenmektedir.

1 Aralık 2016 , Perşembe

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