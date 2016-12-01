Doğu'da 500 Köy Yolu Kardan Kapalı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yaklaşık 500 köy yolunun merkezlerle bağlantısı kesildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yaklaşık 500 köy yolunun merkezlerle bağlantısı kesildi.

Doğu'yu etkisi altına alan kar yağışı yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Dün öğlenden itibaren yağan kar Palandöken ve Konaklı'da 15, Sarıkamış'ta 14 ve Ergan Kayak Merkezi'nde 10 santime kadar ulaştı. Kar kalınlıkları Muş'ta 16, Ağrı'da 15, Ardahan'da 12, Kars'ta 10, Erzurum'da ise 8 santim olarak ölçüldü. Halen devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle Erzurum, Ağrı, Muş ve Erzincan'da 500'e yakın yerleşim biriminin merkezlerle olan bağlantısı koptu. Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, Muş, Ağrı, Kars ve Erzincan'da ise İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler aralıksız yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Yoğun kar yağışı trafikte aksamalara ve maddi hasarlı kazalara da neden oluyor. Kars İnönü Caddesi'nde buzlanma nedeniyle yokuşu çıkamayan araç sürücüleri uzun kuyruklar oluşturdu. Polis ekipleri yolda önlem alarak olası kazalar karşın tedbir aldı. Yokuşu çıkamayan bazı sürücüler geri dönmek zorunda kaldı.

SOBADAN SIZAN GAZ ÖLDÜRDÜ

Yine Kars'ta Halitpaşa Mahallesi'nde yaşayan 85 yaşındaki İsa Erdem kömür sobasından sızan gazdan zehirlendi. Sabah saatlerinde Erdem'e kahvaltı getiren yakını kapıyı açmaması üzerine durumu komşularına bildirdi. Camı kıran Erdem'in yakınları içeriden dumanların çıktığını farketmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen ekipleri Erdem'in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Yanlız yaşayan İsa Erdem'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Kars Harakani Devlet Hastanesi morguna konuldu.

1 Aralık 2016 , Perşembe

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