Arşivde Tarihe Göre Arama Yap

Ağrı'da, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının başlattığı "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında, genç çiftçilere büyükbaş hayvan dağıtımı yapıldı.

Et ve Balık Kurumu konferans salonunda düzenlenen törende yapılan kura çekiminde, Ağrı ve ilçelerinde toplam bin hayvan çiftçilere dağıtıldı.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kenan Engin, burada yaptığı konuşmada, projedeki amacın tarımda sürdürülebilirliğin devamının sağlanması ve özellikle kırsalda yaşayan genç çiftçilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi olduğunu söyledi.

Türkiye'de Genç Çiftçi Projesine müracaat eden iller arasında Ağrı'nın ilk üç sırada yer aldığını anımsatan Engin, şöyle konuştu:

"Toplamda 252 gencimizin projesini onayladık. Bu projeler arasında 217 adet büyükbaş ve küçükbaş projesini kabul ettik. Bu projenin amacı sizi köyde tutmak. Bu hayvanlar yurt dışından ithal edildiği için bazı Sağlık problemleri yaşayabilirler. Sağlık problemleri noktasında bize her zaman müracaat edebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında hayvan almaya hak kazanan gençlerden Yusuf Sarıca ise, projenin özellikle genç çiftçilerin yararına olduğunu belirterek," Allah izin verirse bu aldığımız hayvanları değerlendireceğiz. 6 hayvan aldık ve üç sene boyunca bunlara bakacağız. Bunları büyütmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Allah devletimize zeval vermesin. Proje çok güzel. Allah devletimizden razı olsun." diye konuştu.

Fatma Sarıdoğan da, almış oldukları hayvanları değerlendirip hayvancılığı geliştirmek istediklerini dile getirdi.

Sarıdoğan, "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Devletimizin bu emeğinin karşılığında inşallah bu hayvanları değerlendirip biz de hayvancılığımızı geliştirmek için devletimize bir katkıda bulunuruz. Devletimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu projelerin devamı gelir ve bizden sonrakiler de bu projelerden yararlanır." şeklinde konuştu.

Törene, kurum müdürleri ile proje kapsamında hayvan almaya hak kazanan çiftçiler katıldı.

1 Aralık 2016 , Perşembe

