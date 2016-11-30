Suriye'de 2 haftada 739 kişi yaşamını yitirdi

Halep'in doğusunda 15 Kasım'dan bu yana ölen sivillerin sayısı 739'a yükseldi.

Suriye'de rejim güçlerinin ülkenin kuzeyindeki Halep ilinin doğusunda bulunan Cub el-Kubbe mahallesine yönelik düzenlediği saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 45 kişi öldü.

Halep'teki sivil savunma ekibinin basın sorumlusu İbrahim Ebu Leys, Esed güçlerine bağlı topçu birliklerinin, muhaliflerin kontrolündeki Cub el-Kubbe mahallesine yönelen sivil halkı bombaladığını söyledi.

Leys,''Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 45 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı. Bölge yoğun saldırı altında.'' dedi.

Rejimin son saldırısıyla birlikte Halep'in doğusunda 15 Kasım'dan bu yana ölen sivillerin sayısı 739'a, yaralı sayısı ise 2 bine 500'e yükseldi.

Yüz binlerin insani krizi

Suriye'nin kuzeyindeki Halep, başkent Şam'dan sonra ülkenin ikinci büyük kenti konumunda bulunuyor. Kent merkezinin Türkiye sınırına uzaklığı 40 kilometre. Merkezin batısını rejim, doğusunu muhalifler kontrol ediyor. Rejim kuşatmasında yaklaşık 300 bin sivilin bulunduğu doğu Halep'te İl Sağlık Müdürlüğüne göre halk 96 gündür temel insani ihtiyaçlarını gideremiyor.

Son iki hafta içinde kentin doğusundaki tüm hastaneler ve sağlık merkezleri rejim saldırılarıyla hizmet dışı kaldı. Tüm okulların kapalı olduğu bölgede hizmet veren sadece 3 fırın bulunuyor. Yaklaşık 300 bin sivil, rejimin son ilerlemesiyle 30 kilometrekarelik bölgede sıkıştı.

30 Kasım 2016 , Çarşamba

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