 

30 Kasım 2016

Emniyet uyardı! Denetim yapılacak

Emniyet Genel Müdürlüğü, şehirler arası yollar ile il ve ilçe merkezlerinde kış lastiği denetimi yapacak.

Emniyet Genel Müdürlüğünden, vatandaşların güvenli seyahat edebilmeleri amacıyla zorunlu hale getirilen kış lastiği uygulaması kapsamında, şehirler arası yollar ile il ve ilçe merkezlerinde denetim yapılacağı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, her yıl 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğu getiren yönetmelik ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda, şehirler arası yollarda ve kış lastiği kullanımının zorunlu kılındığı il ve ilçe merkezlerinde, 5-11 Aralık'ta 10.00-12.00 ile 14.00-16.00 saatleri arasında denetim yapılacağı belirtildi.Bu kapsamda polis ekiplerince, karayolu güzergahlarında yol kenarı trafik denetimlerinde, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı yol kenarı denetim istasyonlarında, terminal ve otogar giriş ve çıkışlarında, şehirler arası yolcu ve eşya taşıyan taşıtlar ile valiliklerce karar alınan illerde yoğunlaştırılmış "kış lastiği" denetimleri gerçekleştirileceği kaydedildi.

Kış mevsiminde trafik ortamında güvenliğin sağlanması ve mağduriyet yaşanmaması için vatandaşlardan kış lastiği kullanmaları ve taşıtlarda bulundurulması zorunlu olan zincir ve çekme halatı gibi avadanlıklarını tamamlamaları, taşıt lastiklerini mevzuata uygun duruma getirmeleri istendi.

Öte yandan, kış lastiği olarak geçen lastik türlerinin, üzerinde "M S" veya "kar tanesi" (snowflake) işareti bulunan ve 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu artırmak amacıyla bileşimi özel olarak belirlenen, sırt yüzeyinde özel olarak tasarlanmış desenleri bulunan lastik türü olduğu ve sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastiklerin de bu kategoriye girdiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, şehirler arası karayollarında yolcu ve eşya taşımacılığı yapan taşıtlar için her yıl 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğu getirildiği, şehir içi taşımacılıkta ise karar alma yetkisinin valiliklere bırakıldığı hatırlatıldı.

30 Kasım 2016 , Çarşamba Bu haber toplam 29 defa okundu.
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