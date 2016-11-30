Ağrı Genelinde Yoğun Kar Yağışı

Ağrı merkez, Patnos ve Eleşkirt ilçelerinde öğle saatlerinde başlayan Kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Ağrı merkez, Patnos ve Eleşkirt ilçelerinde öğle saatlerinde başlayan Kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Gürbulak Sınır Kapısı üzerinden İran, Türkmenistan ve Azerbaycan'a gitmek üzere yola çıkan tırlar, kar yağışı ve tipiden olumsuz etkilendi.

Ağrı-Erzurum karayolu Saç Dağı Geçidi'nde aniden bastıran kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Karayolları 123. Şube Şefi Fuat Öztürk, açıklamada, yollarda herhangi bir olumsuzluğun söz konusu olmadığını söyledi.Karla mücadele ekiplerinin göreve hazır bekletildiğini belirten Öztürk, "Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler var. Sürücülerin kış lastiklerini takmadan trafiğe çıkmamaları gerekiyor." dedi.

Vatandaşlardan Latif Birdal ise kar yağışını beklediklerini dile getirerek, "Havalar soğudu zaten. Biraz gecikmeli de olsa yağmaya başladı. Biz de iş yerlerimizin önündeki karları temizliyoruz." dedi.

Trafik ekipleri de Ağrı-İran ve Ağrı-Erzurum karayolunda sürücüleri sis ve gizli buzlanmaya karşı uyardı.

30 Kasım 2016 , Çarşamba

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