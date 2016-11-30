Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ilden seçilen "Yılın Öğretmenleri" arasında Ağrı'dan seçilen 3 öğretmenden biri Alpaslan Ortaokulu fen bilimleri öğretmeni Gülsün Karslı oldu.

Öğretmen Gülsün Karslı, yaptığı açıklamada, yaptığı çalışmalar, projeler, yüksek lisans ve sertifikalarım neticesinde "Yılın Öğretmeni" olarak seçildiğini anımsattı.

Kendisi için unutulmaz bir program olduğunu belirten Karslı, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde, Başbakanlık ve Meclis'te ağırlandık. Oradaki ortamları bizzat şahit olduk. 15 Temmuz darbe girişiminde eşini ve yakınlarını kaybetmiş öğretmen arkadaşlarla tanışma ve konuşma fırsatı bulduk. Benim için unutulmaz bir deneyimdi. Ağrı'yı benimle beraber Dinyadin'den Dilnaz Yüce ve Doğubayazıt ilçesinden ise İbrahim Yılmaz ile birlikte temsil ettik." dedi.

Alpaslan Ortaokulu Müdürü Mehmet Emin Karaoğlan ise yılın öğretmeni okullarından çıktığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Gülsün hocamız okulda çok başarılı hocalarımızdan biri ve gerçekten bu ödülü hak ediyordu. Bu görevi de layıkıyla yerine getiriyor. Kendisine başarılar dileriz." diye konuştu.

30 Kasım 2016 , Çarşamba

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