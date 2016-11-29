Adana'da öğrenci yurdunda yangın faciası

Adana Valisi, Aladağ'daki öğrenci yurdunda çıkan yangında 12 kişinin cenazesine ulaşıldığını bildirdi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Aladağ ilçesindeki özel bir öğrenci yurdunda çıkan yangınla ilgili, "12 cenazeye ulaştık, yaralanan 22 kişi de hastanelere kaldırıldı." dedi.

Adana'nın Aladağ ilçesinde bulunan özel bir öğrenci yurdunda yangın çıktı.

Bir anda büyüyen yangına ihbar üzerine çağrılan itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Demirtaş, açıklamada, ilçedeki bir özel öğrenci yurdunda akşam saatlerinde yangın çıktığını hatırlattı.

Vali Demirtaş, "12 cenazeye ulaştık, yaralanan 22 kişi de hastanelere kaldırıldı. Çalışmalar sürüyor. Ümit ediyoruz ki bu sayılar artmaz." şeklinde konuştu.

Başbakan Yıldırım bilgi aldı

Başbakan Binali Yıldırım, Adana'nın Aladağ ilçesinde bir özel öğrenci yurdunda çıkan yangın dolayısıyla ilgili bakanlardan ve Adana Valisi'nden bilgi aldı.

Kaynak ve Soylu bölgeye gidiyor

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Adana'nın Aladağ ilçesinde bir özel öğrenci yurdunda çıkan yangın dolayısıyla bölgeye gidecek.

Adana'nın Aladağ ilçesinde bir özel öğrenci yurdunda çıkan yangına ilişkin, Başbakan Yardımcısı Kaynak, İçişleri Bakanı Soylu, Milli Eğitim Bakanı Yılmaz ve AFAD Başkan Vekili Mehmet Halis Bilden, bölgeye giderek incelemelerde bulunacak.

"Yangının çıkış sebebi araştırılıyor"

Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, ilçedeki bir özel öğrenci yurdunda çıkan yangına ilişkin, "Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Umarız ölü ve yaralı sayısı artmaz." dedi.

Akgedik, yaptığı açıklamada, söz konusu yurtta akşam saatlerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktığını anımsattı.

Yangında "12 kişininin öldüğü, 22 kişinin de yaralandığı" bilgisine ulaştıklarını belirten Akgedik, "Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Umarız ölü ve yaralı sayısı artmaz. Olay yerinde ekipler çalışmalarını sürdürüyor." şeklinde konuştu.

29 Kasım 2016 , Salı

Bu haber toplam 38 defa okundu.

YASAL UYARI:Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır Yayınlanan fotoğrafların yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.